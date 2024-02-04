عضو بالشيوخ: المرحلة الثانية للحوار الوطني تتلعق بالوضع الاقتصادي وتضع الحلول

فتح برنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"، نقاشا حول إعلان مجلس أمناء الحوار الوطني انطلاق المرحلة الثانية بمناقشة قضايا الاقتصاد.

وقال محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال حواره ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى": "فكرة استئناف الحوار الوطني والتركيز على الملف الاقتصادي إجراء مهم جدا يلمس اهتمام الرئيس السيسي بالوضع الحالي".

وأضاف محمد فريد: "لا أرى وجاهة فى أن يكون لدى الدولة شركة سياحة أو بناء إسكان فاخر، والمعلوم أن الأجراس تدق من أجل رخاء المواطن، وهنا تأتى أهمية الحوار الوطنى فى معرفة ماذا يجب أن تقوم به الدولة وما يجب ألا تفعله".



وأشار إلى أن هناك من الخطوط التي يتم وضعها لتطوير رؤية للفترة القادمة، موضحا: "المرحلة الثانية للحوار الوطني تتلعق بالوضع الاقتصادي وتضع الحلول المرجوة".