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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أمين عام مساعد مستقبل وطن: الحوار الوطني ساهم في خلق إيجابيات عديدة..فيديو

النائب عصام هلال
النائب عصام هلال

فتح برنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، نقاشا حول إعلان مجلس أمناء الحوار الوطني انطلاق المرحلة الثانية بمناقشة قضايا الاقتصاد.

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برلمانية عن المرحلة الثانية من الحوار الوطني: لدينا عقول اقتصادية تحل أزمتنا.. فيديو

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برلماني:الحوار الوطني يبحث حلول المشاكل الاقتصادية ورفع الأعباء عن المواطنين

وقال النائب عصام هلال، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "الحوار الوطني ساهم في خلق العديد من الإيجابيات".

 

وأضاف: "المرحلة الثانية للحوار الوطني تختلف عن المرحلة الأولى، لانه عندما دعا الرئيس السيسي للحوار الوطني في مرحلته الأولى لم تكن الدولة المصرية في أزمة، وكان هناك شبه استقرار".

وأشار  النائب عصام هلال، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن،: "الحوار الوطني خلق حالة جديدة على المجتمع السياسي المصري، وخلق نوع من النجاحات الكبيرة، وكان محل ثقة من السياسيين والرئيس السيسي والشعب المصري".


ويرصد البرنامج استعدادات الأحزاب للمشاركة في تلك المرحلة  وما هي رؤى وأفكار الأحزاب  للأوضاع الاقتصادية وكيفية التغلب عليها.

الحوار الوطني

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