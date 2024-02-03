برلمانية عن المرحلة الثانية من الحوار الوطني: لدينا عقول اقتصادية تحل أزمتنا.. فيديو

فتح برنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، نقاشا حول إعلان مجلس أمناء الحوار الوطني انطلاق المرحلة الثانية بمناقشة قضايا الاقتصاد.



وعلقت النائبة مها عبد الناصر عضو مجلس النواب عن الحزب "المصري الديمقراطي"، على المرحلة الثانية من الحوار الوطني، قائله: "يوجد عقول اقتصادية عديدة تستطيع إخراجنا من الأزمة".

وأضافت النائبة مها عبد الناصر عضو مجلس النواب عن الحزب "المصري الديمقراطي"،: "فكرة الحوار الوطني جيدة جدا ولاقت ترحاب كبير من جموع القوى السياسية في مصر"، لافته: "المرحلة الثانية من الحوار الوطني ستناقش قضايا الاقتصاد".

ويرصد البرنامج استعدادات الأحزاب للمشاركة في تلك المرحلة وما هي رؤى وأفكار الأحزاب للأوضاع الاقتصادية وكيفية التغلب عليها.