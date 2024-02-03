الجيل: الحوار الوطني حقق الأهداف المطلوبة في مرحلته الأولى.. فيديو

فتح برنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، نقاشا حول إعلان مجلس أمناء الحوار الوطني انطلاق المرحلة الثانية بمناقشة قضايا الاقتصاد.

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: " الحوار الوطني حقق الأهداف المطلوبة في مرحلته الأولى.. وساهم في تحريك الحياة السياسية للأمام".

أضاف ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل،: "المرحلة الأولى للحوار الوطني أدت الهدف المطلوب، وكان أكبر تمهيد للانتخابات الرئاسية المصرية"، لافتا: "الحوار الوطني في مرحلته الأولى كان صريح جدا".

ويرصد البرنامج استعدادات الأحزاب للمشاركة في تلك المرحلة وما هي رؤى وأفكار الأحزاب للأوضاع الاقتصادية وكيفية التغلب عليها.