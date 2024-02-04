استشهاد شخص وإصابة آخرين إثر قصف إسرائيلي على جنوب لبنان

أفادت وسائل إعلام لبنانية باستشهاد شخص وإصابة آخرين إثر قصف إسرائيلي على بلدة الطيبة جنوب لبنان، حيث يكثف الجيش الإسرائيلي غاراته على البلدات الجنوبية.

كما أغار الطيران الإسرائيلي مرتين على بلدة يارون، وشملت الغارات عيتا الشعب ومروحين.

وليلاً، أطلق الطيران الحربي بالونات حرارية فوق الساحل الجنوبي على مقربة من منطقة الزهراني، كما ألقى القنابل المضيئة في أجواء الشريط الحدودي.

ووسع جيش الاحتلال الإسرائيلي نطاق قصفه للبلدات الحدودية، واستهدف علما الشعب والضهيرة في القطاع الغربي.

من جهتها، نفذت حركة حزب الله سبع عمليات، توزعت على المواقع الإسرائيلية في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، واستهدفت مستعمرتي إيفن مناحم ويرؤون، كرد على استهداف "القرى والمنازل وآخرها بلدتي عيتا الشعب ويارون وبليدا".

إلى ذلك، أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى سقوط 3 قذائف في مستوطنة شتولا في الجليل الغربي ما أدى إلى احتراق سيارة.