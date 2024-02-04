"الجمهورية": جهود الدولة لا تتوقف لتوفير السلع بأسعار مناسبة رغم التحديات

أكدت صحيفة "الجمهورية" أن جهود الدولة المصرية لا تتوقف من أجل توفير جميع السلع الأساسية، بأسعار مناسبة، مع تشديد الحملات الدورية لضبط الأسواق ومنع الاحتكار ومطاردة التجار الجشعين، وذلك على الرغم من التحديات التي تحيط بالعالم بأسره، حيث بدأت مع جائحة "كورونا"، التي أثرت على اقتصادات العالم بأسره ثم الأزمة الروسية الأوكرانية وما نتج عنها من ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء على مستوى العالم ثم الحرب على قطاع غزة، وما نتج عنها من أزمات وضغوط دولية .



وذكرت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر اليوم /الأحد/ تحت عنوان "توفير السلع الأساسية" - أن وزارة التموين تبذل جهودًا كبيرة في توفير مخزون استراتيجي يكفي على الأقل 6 أشهر من الدقيق والزيت واللحوم الحية والدواجن والبيض، مع انتشار شوادر ومعارض "أهلا رمضان" في مختلف المحافظات قبل وقت كاف من بداية الشهر الكريم.



وشددت الصحيفة على أن توفير السلع الأساسية وضبط الأسواق هي الشغل الشاغل للأجهزة المعنية؛ من أجل تلبية احتياجات الأسرة المصرية، وتوفير كل الالتزامات، خاصة بالمناطق الأكثر احتياجًا والنائية وزيادة منافذ توزيع السلع الثابتة والمتحركة وزيادة أعداد السيارات التابعة لوزارتي التموين والزراعة، التي تتولى بيع جميع السلع وبأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق لتلبية احتياجات المواطنين.



واختتم الصحيفة افتتاحيتها بالتأكيد على أن وعي المواطن بكل التحديات الراهنة وترشيد الاستهلاك جزء مهم من مواجهة هذه التحديات.. قائلة "إننا جميعًا شركاء في محاربة الاحتكار، وتحقيق ضبط الأسواق وتحقيق الأمن والأمان في ساحة ربوع الوطن".

