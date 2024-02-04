لطلاب حقوق القاهرة.. كيف تقدم طلب التماس إلكتروني على نتيجتك؟

أعلن الدكتور محمد سامح عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة ، عن فتح باب التظلمات لجميع الفرق لقسم الدراسة القانونية باللغة الانجليزية.

وقال الدكتور محمد سامح ، إن فتح باب التظلمات لجميع الطلاب ابتداء من اليوم ولمدة عشرة أيام على أن يتم تقديم طلب الالتماس بشكل الكتروني عن طريق اتباع الخطوات الاتية:

1. الدخول على موقع خدمة التحصيل الإلكتروني لخدمات كلية الحقوق.

https://www.ckes.cu.edu.eg/law.aspx

2. الضغط على (شئون الطلاب).

3. اختيار خدمة (مراجعة نتيجة امتحان مقرر - اعادة رصد (بكالوريوس)).

4. ملء جميع الحقول المطلوبة منك بطريقة صحيحة.

5. سوف يظهر لك كود الدفع فورى وسوف يصلك رسالة على موبيلك بذلك.

6. التوجه لأقرب منفذ فورى وتسديد الرسوم واستلام ايصال الدفع.

7. قم بالدخول على رابط طلب تقديم التماس إعادة رصد المادة.

https://forms.gle/q7fq3wGUisfyz7x66

8. قم بكتابة جميع البيانات المطلوبة منك بشكل صحيح وكتابة أسماء المواد في اماكنها المخصصة ورفع صورة البطاقة وايصال تسديد رسوم اعادة الرصد.