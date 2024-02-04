رئيس الموساد السابق: أي انتقاد لقطر بهذا الوقت يجب أن يتوقف تماما

انتقد رئيس الموساد الإسرائيلي السابق، يوسي كوهين، في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي، تصريحات مسؤولين إسرائيليين كبار ضد قطر.

وقال كوهين: "هذه هي الدولة التي يمكنها التوصل إلى اتفاق في الوقت الحالي".

وأضاف: إن الجدال معها علنا أمر خاطئ، وعلينا أن نتصرف بحكمة".

وتابع: أي انتقاد لقطر في هذا الوقت يجب أن يتوقف تماما".

وفي وقت سابق، أجرى رئيس وكالة المخابرات الوطنية التركية، إبراهيم كالين، محادثات مع زعيم حماس إسماعيل هنية في قطر، كما ذكرت هيئة الإذاعة التركية TRT.

وفقا لسكاي نيوز البريطانية، ركزت المناقشات في المقام الأول على الجهود المبذولة للتوسط في وقف إطلاق النار في غزة.

ومن بين المواضيع الرئيسية التي تم تناولها خلال الاجتماع وضع الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة واستراتيجيات إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

و التواصل بين المخابرات التركية وقيادة حماس يؤكد مشاركة تركيا في الديناميات الإقليمية ودورها في جهود الوساطة لمعالجة الوضع المستمر في غزة.