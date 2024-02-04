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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هتخسر فلوسك.. شوف اللي حصل لنظارة آبل Vision Pro قبل ما تشتريها

نظارة آبل Apple Vision
نظارة آبل Apple Vision Pro

بعد أن وصلت أحدث ابتكارات شركة آبل Apple Vision Pro، إلى المتاجر بالفعل، أجري أحد مقدمي اختبارات المتانة، اختبارات متعددة على نظارة الواقع المختلط التي تبلغ قيمتها 3500 دولار.

وعبر مقطع فيديو على يوتيوب مدته 10 دقائق، أوضح مقدم الاختبار أنه قرر شراء نظارة آبل الجديدة Apple Vision Pro، لمعرفة مدي صلابة الجهاز القابل للارتداء باهظ التكلفة.

 

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نظارة آبل Apple Vision Pro تنكسر لهذا السبب

وخلال الفيديو، قدم اليوتيوبر بعض الأفكار القيمة حول المتانة العامة لسماعات الرأس Vision Pro، الخبر السار هو أنه لا يوجد ما يدعو للقلق بشأن الاستخدام العام، حيث يأتي جهاز الرأس بطبقة حماية فعالة ضد الخدوش مما يعني أنه عند الاستخدام المتكرر لن يصاب الزجاج الأمامي للنظارة بأي خدوش نتيجة الاستخدام.

ولكن قد تخسر الجهاز ذو السعر المرتفع، إذ سقط منك على الأرض، حيث أوضح مقدم الفيديو أن Apple Vision Pro غير محمية بشكل فعال ضد السقوط، وذلك بسبب الزجاج الأمامي المنحني الضخم الذي تضرر بشكل بالغ فور سفوطه على الأرض من مكان مرتفع، لذلك يجب أن تكون حذرا عند استخدامها.

وإلى جانب ذلك، تعرضت مكبرات الصوت في نضارة Vision Pro لفشل ذريع، عند تعرضها لاختبار مقاومة الماء، فعند اسقاط بعض قطرات ماء بداخلها تأثرت جودة السوت بها مما يعني أن شركة آبل لم تزود الجهاز الباهظ الثمن بطبقة حماية ضد المياه.

وأشار مقدم الاختبار، إلى حزام الرأس حول السماعات وأذني المستخدم يعتبر أيضا نقطة ضعف في نظارة آبل Vision Pro، حيث يوجد مفصلة دقيقة مخبأة داخل هذه المنطقة، والتي تسببت في بعض الضرر وبدأت في الظهور من خلال مادة الغلاف.

الجدير بالملاحظة أنه على الرغم من التقدم التكنولوجي الذي تقدمه نظارة آبل Apple Vision Pro، إلا أنها قد تكون غير عملية من حيث المتانة وطبقات الحماية التي من المفترض أن تحصل عليها مقارنة بتكلفتها الباهظة.

وبمجرد طرحها للبيع بشكل رسمي، تعرض المشترون لصدمة كبيرة بسبب السعر المبالغ فيه لنظارة Apple Vision Pro، والتى تأتى بسعر باهظ يصل إلى 3500 دولار، متسائلين عن سبب هذا السعر الخرافي.

لكن الرئيس التنفيذي لشركة آبل، تيم كوك، انتهز الفرصة لتسليط الضوء على تكلفة Apple Vision Pro الباهظة، مشيرا إلى السعر المرتفع هو انعكاس للتقدم التكنولوجي المذهل الموجود في نظارة الواقع المعزز الجديدة، مضيفا أنها تأتي بمثابة شهادة على التزام آبل بالتكنولوجيا المتطورة، فهناك قدر لا يصدق من التكنولوجيا المضمنة في المنتج مقارنة بسعرها.

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