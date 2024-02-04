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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سلطنة عمان: الهجمات الأمريكية تهدد سلامة المنطقة وتعقد الحلول الجذرية

سلطنة عمان
سلطنة عمان

أكد وزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البوسعيدي، أن سلطنة عُمان تتابع بقلق بالغ تواصل التصعيد المستمر في المنطقة دون حل لنتيجة الحرب الإسرائيلية الجائرة في قطاع غزة وسقوط عشرات الآلاف من المدنيين الأبرياء بين شهيد وجريح من أطفال وشباب ونساء.

وأضاف البوسعيدي في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية، أن رؤية سلطنة عُمان تتمثل في أن الحل الوحيد للصراع يكمن في معالجة مسبباته ودوافعه ابتداءً بالاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية من جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضح أن سلطنة عُمان لا ترى جدوى للهجمات العسكرية الانتقامية التي شنتها الولايات المتحدة على مواقع في كل من العراق وسوريا.

ولفت إلى أن شن مثل هذه الهجمات العسكرية على مواقع في المنطقة من شأنه أن يهدّد سلامتها واستقرارها ويعمل على تعقيد جهود التوصل إلى حلول للتحدّيات التي تواجهها المنطقة بما في ذلك قضايا العنف والتطرّف.

وزير الخارجية الع ماني سلطنة ع مان الاحتلال الاسرائيلي الاحتلال الأراضي الفلسطينية المحتلة

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