زيادة الدخل القومي.. المتحف المصري الكبير على خريطة السياحة العالمية|تفاصيل

كشف الدكتور عيسى زيدان، المدير التنفيذي للترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير أخر التجهيزات واللمسات بـ المتحف المصري الكبير قبل الافتتاح الرسمي.



وقال “زيدان” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد”، المذاع عبر فضائية “تن”، اليوم الأحد، إن المتحف المصري الكبير يُعد أكبر صرح ثقافي وحضاري تقدمه مصر للعالم، حيث سيقام احتفال كبير يليق بهذا الحدث وبالحضارة المصرية العظيمة.



تنشيط السياحة وزيادة الدخل القومي



وأشار الدكتور عيسى زيدان، المدير التنفيذي للترميم ونقل الآثار بـ المتحف المصري الكبير إلى أنه يتم العمل من خلال لجنة عُليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا أن المتحف تم وضعه على خريطة السياحة العالمية، كما يعتبر المتحف عنصر جذب لتنشيط السياحة وزيادة الدخل القومي لمصر.



وأضاف المدير التنفيذي للترميم ونقل الآثار بـ المتحف المصري الكبير أن المتحف يتفرد بآثار وكنوز ليس لها مثيل في العالم مثل المسلة المعلقة للملك رمسيس والدرج العظيم ومركبات الملك خوفو وغيرها.