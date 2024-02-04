مظاهرات في تل أبيب تطالب باستقالة الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة.. شاهد

احتشد الآلاف من الإسرائيليين في تل أبيب للمطالبة باستقالة الحكومة الحالية وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.

وقال بار باكولا، أحد المتظاهرين في تل أبيب "نحن بحاجة إلى قيادة جديدة تعمل على توحيدنا، وتتخذ قرارات منطقية وسليمة، بهدف تحقيق عملية الشفاء وإعادة الإعمار والإصلاح في ظل هذا الوضع"، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.



مطالبون نتنياهو بالرحيل

ورفع المتظاهرون في تل أبيب يافطات تطالب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالرحيل.

وقالت متظاهرة قتل شقيقها في السابع من أكتوبر الأول، إن "نتنياهو يجب أن يرحل، لأنه يتحمل مسؤولية عدم إعادة المحتجزين لدى حماس حتى الآن".



وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أمس السبت، ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي والعمليات البرية في القطاع المحاصر إلى 27238 قتيلاً غالبيتهم من النساء والأطفال.

