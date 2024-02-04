طلب إحاطة برلماني للتحقيق في شائعات رفع أسعار الأرز

طالب المهندس عبد السلام خضراوي، عضو مجلس النواب، الحكومة بسرعة التدخل لمعرفة جميع الحقائق حول الاتهام الموجه من رئيس شعبة الأرز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، لبعض أصحاب المضارب من ذوي المنفعة بإثارة الإشاعات والذعر بين المواطنين ‏بهدف اصطناع أزمة لرفع الأسعار وتحقيق مكاسب شخصية.‏

وقال "خضراوى"، فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على المصليحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن رئيس شعبة الأزر بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية اتهم أيضاً أصحاب المضارب بافتعال الأزمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لدفع المواطنين ‏والتجار للتدافع على الشراء والتخزين قبل ارتفاع الأسعار.

وأكد أن أصحاب المصالح على مواقع ‏التواصل الاجتماعي كل يوم يدعون وصول الشعير إلى 30 ألفا والأرز إلى 40 جنيهاً.

وطالب بالتحقيق الفورى حوّل هذه الاتهامات وكشف جميع الحقائق بشأنها أمام الرأى العام.

وتوجه المهندس عبد السلام خضراوى بعدد من التساؤلات للحكومة فى مقدمتها: “هل صحيح أن اصحاب المصالح يستغلون وسائل التواصل الاجتماعي كوسيلة لبث الشائعات لرفع الاسعار بدون أى مبرر؟ ولماذا لا يتم رصد ما يقوم به أصحاب مضارب الأرز فى بث مثل هذه الشائعات لمحاكمتهم؟ ومن المسئول عن رقابة أصحاب مضارب الأرز؟ ولماذا لا يتم تطبيق القانون عليهم؟ ولماذا لا تتم مراقبة صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم؟”.

وطالب الجهات الرقابية باتخاذ إجراءات حيال هؤلاء بإغلاق مضارب أصحابها، خاصة أن مسئولى ملف الأرز باتحاد الصناعات المصرية أكدوا أنه لا ‏يوجد أزمة في الأرز ولدينا فائض في الإنتاج والأرز ما زال أرخص سلعة، ولم يتحرك جنيها ‏زيادة عن العام الماضي.

كما طالب المهندس عبد السلام خضراوى، المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب واستدعاء رئيس الوزراء ووزيرى التموين والتجارة الداخلية والزراعة واستصلاح الأراضي للرد على تساؤلاته، محذراً من وجود أى ارتفاعات جديدة فى الأرز، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.