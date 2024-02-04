قفزة في حالات الإصابة بفيروس كورونا بإسرائيل

أفادت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الأحد، بتزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في إسرائيل بشكل ملحوظ، موضحة أن عدد المرضى زاد 5 أضعاف.

ووفقا لتقرير للقناة 12 العبرية فأنه في الآونة الأخيرة، تم الشعور بزيادة كبيرة في عدد المرضى المصابين بالفيروس، وأبلغ المزيد من الأشخاص عن أعراض مألوفة بما في ذلك: الحمى والسعال والشعور العام بالإعياء.

من جانبه أشار البروفسور سيريل كوهين، رئيس مختبر العلاج المناعي في جامعة بار إيلان، إلى أنه على الرغم من صعوبة تقدير عدد المرضى باستخدام الأرقام، وفقا لبيانات وزارة الصحة الإسرائيلية، إلا أنه في الشهرين الأخيرين كان هناك زيادرة ما يقرب من 5 أضعاف في عدد المصابين بالفيروس.