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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قرار عاجل ضد المتهم بارتكاب جريمة قـ.تل في قطر

أرشيفية
أرشيفية

أحال المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة مبلط سيراميك إلي محكمة الجنايات لاتهامه بمحاولة قـ.تل مواطنين في دولة قطر. 

 

جاء بأمر الإحالة أن المتهم قـ.تل عمدا المجني عليهما علي حال استضافتهما إياه بمحل سكنهما بدولة قطر، بأن استل سلاحا أبيضا "سكين" وعاجلهما بطعنات نافذة استقرت بأنحاء متفرقة من جسدهما قاصدا قتلهما؛ مما أحـدث بهمـا الإصابات الموصوفة والمبينة بتقريـر الطـب الشـرعي -  والتي أودت بحياتهما. 

 

 وقد اقترنت تلك الجناية بأخرى تلتها، وهي أنه في ذات الزمان المكان ق.تل عمدا المجني عليه مع سبق الإصرار والترصد؛ بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتله خشية افتضاح أمر قتله وأعد لـذلك ذات السلاح الأبيض المستخدم في قتل الأخيرين، وقبع متربصا حضوره للمسكن - وما أن دلف - المجني عليه - حتى باغته بطعنات نافذة استقرت برقبته وبأنحاء متفرقة من جسده قاصدا إزهاق روحه؛ ممـا أحـدث به الإصابات الموصوفة والمبينة بتقرير الطب الشرعي -؛ والتي أودت بحياته علـى النحـو المبين بالتحقيقات.

 

وارتكب كلتا الجنايتين بقصد تسهيل ارتكابه لجنحة سرقة وذلك على نحو أنه في ذات الزمان والمكان آنفة البيان سرق المنقولات المبينـة وصـفـا بـ الأوراق المملوكة للمجني عليهم المبينة أسماؤهم بالجنايتين السابقتين -؛ بأن استولى على هواتفهم المحمولة وجهاز الحاسب الآلي المحمول " لاب توب" المملوك للمجني عليه، ثم غادر دولة قطر، وتم القبض عليه لدى وصوله إلى مطار القاهرة.

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