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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مجلس الشيوخ يصدق على مضبطتين للجلسات العامة

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

صدق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق  علي مضبطتي للجلسات العامة، وقال رئيس المجلس أن الأمانة العامة قد قامت بنشر مضبطتي الجلسات العامة للمجلس رقمي 13 و14 الكترونيا علي كافة الأعضاء.

ووجه رئيس المجلس كلامه لاعضاء المجلس قائلا هل لأي من حضراتكم اي ملاحظات علي تلك المضابط ولم يبدي أي نائب اي ملاحظة ولذلك اعلن عبدالرازق تصديق المجلس علي مضبطتي المجلس للجلسات العامة رقمي 13 و14.                                                  

وبدأ المجلس مناقشة طلبًا مقدمًا من النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن" بالمجلس، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول سبل تعزيز الصادرات الزراعية المصرية من المحاصيل والفواكه.                       

وجاء في طلب المناقشة العامة، أن مصر لديها مناخ يسمح بزيادة الصادرات الزراعية للدول الأوربية، خصوصا في ظل وجود طلب لبعض المحاصيل مثل البصل والفراولة    وأشار النائب حسام الخولي، عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مصر ينقصها آليات سريعة ومضمونة لشحن الصادرات الزراعية وتحديدا المنتجات سريعة التلف.                          

وأوضح النائب في طلب المناقشة العامة، أن الصادرات الزراعية لمصر ارتفعت فى العام الماضي 2023 عن الأعوام السابقة، وهو ما يؤكد قدرتنا على تحقيق أعلى عائد دولاري من خلال تصدير المنتجات الزراعية.

وقال عضو مجلس الشيوخ: نحتاج التوصل إلى رؤية لتحقيق أعلى عائد دولاري من الصادرات المصرية للحاصلات الزراعية والفواكه، من خلال البحث عن وسائل شحن مضمونة وسريعة ومنخفضة التكاليف.

وكشف النائب في طلبه أن تكلفة تصدير كيلو الفراولة على سبيل المثال، عبر الشحن الجوي نحو 2.5 دولار، وهو سعر مكلف للغاية، ويمثل إرهاق للميزانية التي لم تعد تتحمل أية أعباء، قائلا: لذا فإنه من الضروري البحث عن سبل لتخفيض تكاليف الشحن في إطار خطة الدولة لدعم الصادرات.

المستشار عبدالوهاب عبدالرازق مجلس الشيوخ الامانة العامة المضابط الحكومة

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