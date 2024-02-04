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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

التسجيل أونلاين.. العمل: فتح باب التقديم للاشتراك بدورات مجانية على 4 مهن بالإسكندرية

صدى البلد

قالت وزارة العمل فى بيان لها ، أن مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية ، أعلنت عن فتح باب التقديم للحصول على دورات التدريب المهنى المجانية للشباب من الجنسين على مهن الستائر والمفروشات ، والإلكترونيات ، والخياطة والتفصيل ، والكوافير الحريمى ، للراغبين فى الحصول على تلك الدورات ، وذلك بمركز التدريب المهنى بالحضرة وعنوانه شارع محطة السوق الحضرة البحرية بجوار السجل المدنى ، لمن هم فى سن 18 إلى 45 سنة ، حيث تشمل الدورات التدريبية جوانب نظرية وعملية على المهن المشار إليها ضمن خطة التدريب المهنى للعام 2023 – 2024 ، وتحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة ، على ان تكون بداية الدورات التدريبية فور اكتمال الأعداد المطلوبة ..

وأوضح المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالأسكندرية ، أن تلك التدريبات تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة ، للمديريات بالمحافظات بتكثيف برامج التدريب المجانية للشباب على المهن المطلوبة فى سوق العمل لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم للحصول على فرص عمل لائقة أو بدء مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة ، والتعاون مع الجهات المتخصصة لتقديم تلك البرامج التدريبية للشباب من الجنسين ، وأضاف وكيل المديرية ، أن البرنامج التدريبي على مهنة الستائر والمفروشات ومهنة الالكترونيات مدته شهر للشباب من الجنسين ، وأن التدريب على مهنة الخياطة والتفصيل ومهنة كوافير حريمى مدته شهرين ، وتشمل المحاضرات تدريب عملى ونظرى على كل المهن ، وعلى ان تكون بداية الدورات التدريبية فور اكتمال الأعداد المطلوبة بمقر مركز التدريب المهنى الحضرة والتسجيل عبر الرابط التالى https://forms.gle/u7Uk17uouAVGngiu7 ..

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