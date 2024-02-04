تفاصيل الدورة التدريبية الثانية للأئمة والوعاظ بمديرية أوقاف الدقهلية بآداب المنصورة

تعقد اداب المنصورة بالتعاون مع قطاع خدمة المجتمع بالجامعة الدورة التدريبية الثانية للأئمة والوعاظ بمديرية أوقاف الدقهلية في الفترة من الأحد ٤فبراير وحتى الأربعاء ٧ فبراير في تنمية مهارات اللغة العربية بقاعة المؤتمرات بكلية الآداب

وذلك برعاية الدكتورشريف خاطر رئيس الجامعة وبحضور الدكتورمحمد عبدالعظيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، الدكتور محمود سليمان الجعيدي عميد كلية الآداب ، الدكتور صفوت نظير وكيل أول وزارة الأوقاف بالدقهلية وتنسيق الدكتورة سهير محمد وحيد وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

يحاضر فيها كبار الأساتذة من كلية الآداب والتربية يتضمن جدول فعاليات الدورة التدريبية للائمة والوعاظ بمديرية أوقاف الدقهلية : النظم اللغوي في القرآن الكريم يحاضرها الدكتور إبراهيم بركات ، قطوف من البلاغة القرآنية يحاضرها الدكتور مختار عطية ،المعاجم العربية العامة والمتخصصة وفائدتها في إعداد الخطبة يحاضر فيها الدكتور اسماعيل مصطفى، الأخطاء الشائعة في لغة الخطابة المعاصرة يحاضرها أ.د/ سيد خضر، مهارات الحوار في القرآن الكريم يحاضرها الدكتور محمد الواقدي ، شعر الزهد والحكمة والاستشهاد به في الخطابة المعاصرة يحاضر فيها الدكتور علي الغريب.