عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تفاصيل الدورة التدريبية الثانية للأئمة والوعاظ بمديرية أوقاف الدقهلية بآداب المنصورة

دورة تدريبية
دورة تدريبية

تعقد اداب  المنصورة بالتعاون مع قطاع خدمة المجتمع بالجامعة الدورة التدريبية الثانية للأئمة والوعاظ بمديرية أوقاف الدقهلية  في الفترة من الأحد ٤فبراير وحتى الأربعاء ٧ فبراير  في تنمية مهارات اللغة العربية بقاعة المؤتمرات بكلية الآداب
 وذلك برعاية الدكتورشريف خاطر رئيس الجامعة وبحضور  الدكتورمحمد عبدالعظيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،  الدكتور محمود سليمان الجعيدي عميد كلية الآداب ، الدكتور صفوت نظير وكيل أول وزارة الأوقاف بالدقهلية وتنسيق الدكتورة سهير محمد وحيد وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

يحاضر فيها كبار الأساتذة من كلية الآداب والتربية يتضمن جدول فعاليات الدورة التدريبية للائمة والوعاظ بمديرية أوقاف الدقهلية : النظم اللغوي في القرآن الكريم يحاضرها الدكتور  إبراهيم بركات ، قطوف من البلاغة القرآنية يحاضرها الدكتور  مختار عطية ،المعاجم العربية العامة والمتخصصة وفائدتها في إعداد الخطبة يحاضر  فيها الدكتور اسماعيل مصطفى، الأخطاء الشائعة في لغة الخطابة المعاصرة يحاضرها أ.د/ سيد خضر، مهارات الحوار في القرآن الكريم يحاضرها  الدكتور محمد الواقدي ، شعر الزهد والحكمة والاستشهاد به في الخطابة المعاصرة يحاضر فيها الدكتور علي الغريب.

 

الآداب والتربية الدقهلية الدورة التدريبية للائمة المنصورة خدمة المجتمع وتنمية البيئة تنمية مهارات شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

8 جنيهات| الدولار يهبط بقوة في السوق السوداء.. وهذا سعره رسميًا الآن

هبوط مرتقب.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

أسعار الذهب تواصل الانخفاض.. ورقم غير متوقع لعيار 21 الآن

هبوط مفاجئ في أسعار الذهب.. ورقم صادم لعيار 21 الآن  

بعد الاعتداء على الحكم محمد عادل في مباراة كوت ديفوار ومالي.. ماذا سيفعل الكاف؟

إعلامي: جوزيه جوميز مدرب الزمالك الجديد ينفجر غضبا لهذا السبب

انهيار أسعار الذهب وعيار 21 يتراجع 500 جنيه|ماذا حدث بعد قرار المركزي؟

شراء سبائك وجنيهات| أسامة كمال: المصريون جمدوا تريليون جنيه في الذهب.. فيديو

موضوعات متعلقة

الدقهلية .. شاب يحاول إنهاء حياته في فندق

ترشيحاتنا

وزير خارجية فرنسا: نرفض تهجير سكان غزة والوضع مأساوي والاحتياجات ملحة

البنوك تراجع أسعار الفائدة.. وهذه أعلى 3 شهادات

بطاقتك في دقائق.. نشر 4 سيارات «أحوال إكسبريس» بالقاهرة والجيزة| صور

نرفض التهجير وحل الدولتين الأهم| شكري: مصر تسعى لتجنب التصعيد في المنطقة

الزراعة: تعظيم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية عن طريق زيادة الصادرات الزراعية

القصير يستعرض أمام مجلس الشيوخ إنجازات قطاع الزراعة خلال العشر سنوات الماضية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رانيا يوسف تقدم دور راقصة فى مسلسل جريمة منتصف الليل

الحزن يسيطر على تارا عماد في جنازة والدتها .. ونجوم الفن يدعمونها

بعد صورها الجريئة.. إطلالات نادين الراسي المثيرة للجدل.. شاهد

يسرا وأحمد داود وسلمى أبوضيف يشاركون في تشييع جنازة والدة تارا عماد

فيديو

مقطع فيديو لأردني قطع 3000 كيلو متر لأداء العمرة.. لن تتوقع كيف

طبيب تجميل ريهام سعيد: عليها فلوس.. والأخيرة ترد: أنت مش إنسان| فيديو

الطبيعة تتغير.. ناسا تعلن عن تقلص حجم القمر وزلزال عنيف قريبا

أنا تعبان.. مقلب غير متوقع من أحمد غزي في كزبرة| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حرب الفولاذ والزجاج

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رأس الحكمة .. بيع أم استثمار ؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تغول اللجنة الأوليمبية في قانون الرياضة

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تفكيك الأزمة.. منطلقات للحوار الوطني الاقتصادي

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ