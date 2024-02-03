الدقهلية .. شاب يحاول إنهاء حياته في فندق

اقدم شاب فى العشرينيات من عمره ، على التخلص من حياته بأحد الفنادق بالدقهلية.

تلقت مديرية امن الدقهلية اخطارا من قسم اول المنصورة بورود اشارة من شرطة النجدة يفيد باقدام شاب على التخلص من حياته.



انتقل ضباط المباحث الى مكان الواقعه وتبين ان الشاب يدعى هشام ع ى م 25 عاما مقيم الرحمانية بمحافظة البحيرة

وبالفحص والتحريات تبين حجز اقامة بالفندق واغلق عليه غرفته منذ مجيئه حتى تم العثور عليه وتم نقله عبر سيارة الاسعاف الى مستشفى المنصورة الدولى وجار علاجه فى محاولة لانقاذه



تحرر محضرا بالواقعه واخطرت النيابة العامة .