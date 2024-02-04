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برلمان

رئيس برلمانية حماة الوطن بالشيوخ يطالب بالتوسع في التصنيع الزراعي لدعم الناتج المحلي

أيمن عبد المحسن،
أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحماة الوطن بالشيوخ

أكد اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أن تعزيز الصادرات الزراعية المصرية للخارج يدعم الاقتصاد الوطني ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة الطلب المقدم من النائب حسام الخولي، بشأن سياسة الحكومة لتعزيز الصادرات الزراعية، بحضور وزير الزراعة، السيد القصير.

وقال عبد المحسن: من المبشر إعلان سابق لوزير الزراعة أن الدولة المصرية في عام 2022 بلغت حجم الصادرات الزراعية 6 ونصف مليون طن بإيرادات 3،3 مليار دولار، وزادت في 2023 بنسبة 6%، قائلا: وهو ما أدي لتحقيق إيرادات 3،5 مليار دولار.

وتسائل رئيس برلمانية حماة الوطن بالشيوخ: هل هناك سياسة أو استراتيجية وطنية تساهم في الحفاظ على معدلات زيادة الصدرات المصرية وخفض الواردات؟.

وطالب النائب بكشف خطة زيادة التصنيع الزراعي باعتباره أكبر قطاع إنتاجي في مصر ويساهم في رحلة الـ100 مليار دولار، فضلا عن أن يساهم بنسبة 12% من الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 12ترليون جنيه.

الصادرات الزراعية المصرية التنمية المستدامة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الدولة المصرية

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