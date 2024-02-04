مزيد من الاضطرابات.. بيان عاجل لـ حماس بشأن الهجمات الأمريكية على اليمن

أدانت حركة حماس موجة الهجمات الأمريكية والبريطانية على اليمن، محذرة من أن هذه الغارات ستؤدي إلى "المزيد من الاضطرابات" في الشرق الأوسط.

ووصفت حماس في بيان لها قصف عدة مدن يمنية بأنه “اعتداء سافر على سيادة دولة عربية شقيقة، وتصعيد من شأنه أن يجر المنطقة إلى مزيد من الاضطرابات.

وكان الحوثيون أعلنوا، اليوم الأحد، أن اليمن تعرض لـ48 ضربة أمريكية بريطانية في عدة محافظات خلال ساعات الليل.

وقال المتحدث باسم الجماعة يحيى سريع، في بيان على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، إن أمريكا وبريطانيا شنتا 48 غارة جوية خلال الساعات الماضية.

وأضاف سريع أن الغارات توزعت كالتالي: 13 غارة على أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، 9 غارات على محافظة الحديدة، 11 غارة على محافظة تعز، 7 غارات على محافظة البيضاء، 7 غارات على محافظة حجة، غارة على محافظة صعدة.