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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اتحاد جدة : كريم بنزيما جاهز لقيادة هجوم الفريق أمام الطائي

صدى البلد

تلقى مارسيلو جاياردو، المدير الفني لفريق اتحاد جدة السعودي، خبرًا سعيدًا بجاهزية مهاجم الفريق كريم بنزيما لمواجهة الطائي في اللقاء المؤجل من الدوري السعودي لكرة القدم.

وأفادت صحيفة "الرياضة السعودية" أن بنزيما سيبدأ التدريبات الجماعية غدًا (الاثنين) وسينضم بشكل طبيعي إلى الفريق بعد إنهاء برنامجه الإعدادي بعد تعافيه من الإصابة. تم حل الأزمة بين جاياردو وبنزيما، ومن المتوقع أن يكون اللاعب جاهزًا للمشاركة في المباريات.

وأكدت الصحيفة أن بنزيما أصبح جاهزًا بدنيًا وفنيًا للانضمام إلى قائمة اتحاد جدة بعد فترة غياب. يُشار إلى أن الأزمة كانت قد نشبت بين المدرب الأرجنتيني وبنزيما بسبب غياب اللاعب عن التدريبات قبل السفر إلى دبي.

من جهة أخرى، يواجه اتحاد جدة اليوم الفيصلي في ربع نهائي كأس الملك السعودي، حيث يسعى لتحسين أدائه في الموسم الحالي والتقدم في المسابقة.

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