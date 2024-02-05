تُعرف هواتف أوبو رينو بتصميمها الأنيق ومواصفاتها التقنية العالية، مما يجعلها خيارًا مرغوبًا للشباب الذين يبحثون عن هاتف ذكي متميز.

في هذا التقرير، سنستعرض أرخص هاتف أوبو رينو في مصر مع أعلى مواصفات تقنية.

1. Oppo Reno 7:

• السعر: يبدأ من 11999 جنيها مصريا

• المواصفات: شاشة AMOLED بحجم 6.43 بوصة، معدل تحديث 90 هرتز، معالج Snapdragon 680، ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت، سعة تخزين داخلية 256 جيجابايت، كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 64 ميجابكسل + 2 ميجابكسل + 2 ميجابكسل، كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل، بطارية بسعة 4500 مللي أمبير، شحن سريع بقوة 33 وات، نظام تشغيل Android 11.

أرخص هاتف أوبو رينو في مصر بأعلى مواصفات تقنية

مميزات Oppo Reno 7:

• تصميم أنيق وجذاب: مع هيكل نحيف وخفيف الوزن

• شاشة AMOLED عالية الدقة: مع معدل تحديث 90 هرتز لتجربة مشاهدة سلسة

• كاميرا خلفية ثلاثية: بدقة عالية لالتقاط صور وفيديوهات بجودة احترافية

• كاميرا أمامية بدقة عالية: لصور سيلفي مميزة

• بطارية قوية: تدوم طوال اليوم

• شحن سريع: يُمكن شحن الهاتف بالكامل في غضون ساعة واحدة

• نظام تشغيل حديث: Android 11

عيوب Oppo Reno 7:

• معالج غير قوي: قد لا يناسب الألعاب الثقيلة

• لا يدعم الشحن اللاسلكي

• سعر مرتفع: قد لا يناسب جميع الميزانيات

أرخص هاتف أوبو رينو في مصر بأعلى مواصفات تقنية

يُعد هاتف Oppo Reno 7 خيارًا ممتازًا للشباب الذين يبحثون عن هاتف ذكي أنيق وذو مواصفات تقنية عالية.

نصائح:

• قارن بين الأسعار في مختلف المتاجر قبل الشراء.

• ابحث عن عروض وخصومات على هاتف Oppo Reno 7.

• تأكد من حصولك على ضمان على هاتفك.

ملاحظة:

قد تختلف الأسعار والعروض والخصومات مع مرور الوقت.