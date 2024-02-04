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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

مصر تستضيف الاجتماع السادس للجنة البرامج الفنية للمنظمة الأفريقية الأسيوية للتنمية الريفية

صدى البلد

تستضيف مصر الاجتماع السادس للجنة البرنامج الفني للمنظمة الإفريقية الآسيوية للتنمية الريفية "AARDO"، الذي تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي خلال الفترة من 4-8 فبراير الجارى بحضور الدكتور مانوج ناردو سنج أمين عام المنظمة، والدكتور رامى القطيشات الأمين العام المساعد، ومشاركة  30 دولة بالحضور الفعلي والافتراضي، بالإضافة إلى سفراء الدول الأعضاء بالمنظمة ومنظمات دولية وبعض منظمات الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، تمهيدا لاستضافة مصر المؤتمر العام للمنظمة على المستوى الوزاري بمشاركة 33 دولة أفريقية وأسيوية في نهاية العام الجاري.

جدير بالذكر أن المنظمة الإفريقية الآسيوية للتنمية الريفية "ِAARDO" هي أقدم نموذج للتعاون بين الدول النامية، حيث تم إنشاؤها عام 1962، بمبادرة قيادات خمس دول شملت مصر، والهند، واليابان، وليبيا، وماليزيا، بهدف التعاون في مجال الزراعة والتنمية الريفية، وجمهورية مصر العربية عضو مؤسس منذ نشأة المنظمة وتحتل موقع نائب رئيس المنظمة الشرفي عن قارة أفريقيا، والمنظمة مستقلة وغير سياسية، وتضم في عضويتها في الوقت الحالي 33 دولة، بالإضافة إلى عدد من الأعضاء المنتسبين، علماً بأن جميع أعضاءها من قارتي افريقيا وآسيا.

ويأتي استضافة مصر لاجتماع المنظمة فى إطار دورها الريادي فى المحيط الآسيوى والإفريقي، ويستهدف الاجتماع عرض التجربة المصرية الرائدة في التنمية الريفية ومكافحة الفقر، فضلا عن تبادل الخبرات التنموية للدول المشاركة والمنظمات الدولية، وكذلك وضع المخططات التفصيلية لبرامج بناء القدرات ومساندة وتعزيز المشروعات التنموية الرائدة بالدول الأعضاء وتنشيط برامج تبادل الخبراء فى مجالات تنموية وزراعية هامة وتأكيدا على آليات التعاون لتحقيق التنمية المستدامة.

 من المقرر أن تفتتح  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فعاليات اللقاء وتلقى كلمتها التي تبرز دور مصر الريادي في مجالات التنمية الريفية.

وتعرض المنظمة تقريرا مفصلا عن الأنشطة للمنظمة خلال فترة العمل للسنوات الثلاث - من 2021-2023 المتضمنة أنشطة الموارد البشرية والمشاريع التنموية الرائدة وبرنامج العمل المقترح لفترة الاعوام الثلاث المقبلة 2025-2027.

وتتضمن الفعاليات زيارات متعددة لمناطق زراعية وتصنيع زراعى رائدة من خلال جولات ميدانية وزيارات الى أماكن سياحية، ويتم اختتام هذه الفعاليات باجتماع وزيرة التضامن الاجتماعي مع الأمانة العامة للمنظمة للتنسيق حول آليات عمل استضافة مصر للمؤتمر العام للمنظمة بنهاية عام 2024 والمقرر إقامته فى العاصمة الإدارية الجديدة.

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