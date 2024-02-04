نتيجة تحلل الجثث.. هيئة دعم الشعب الفلسطيني تكشف عن كارثة صحية بغزة

قال الدكتور صلاح عبدالعاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني، إن الشعب الفلسطيني يواجه كارثة إنسانية محدقة جراء استمرار حرب الإبادة الجماعية لليوم 121 على التوالي، والتي خلفت 27 ألف شهيد وأكثر من 10 آلاف مفقود و66 ألف مصاب.

وأشار "عبد العاطي"، خلال مداخلة على شاشة قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى الدمار الواسع الذي لحق بقطاع غزة، إذ إنه من 75٪ إلى 80 % من المنشآت تعرضت لتدمير كلي وجزئي بجانب حركة نزوح غير مسبوقة لأكثر من 90 إلى 95 % من سكان القطاع الآن يعيشون في فصول وهو ما يشكل كارثة إنسانية.

وأوضح أن الأخطر من ذلك استمرار ارتكاب المجازر بحق العائلات بقصف منازلهم ومراكز الإيواء والمستشفيات دون سابق إنذار مما خلف عشرات الآلاف من الشهداء تحت ركام المنازل والشوارع دون أن تتمكن سيارات الإسعاف أو أطقم الدفاع المدني من إجلائها بسبب المعدات المتهالكة وقصف الأطقم الطبية والمسعفين والدفاع المدني.

الدفاع المدنى

وأفاد بأن هناك عجز في المواد والقدرات لدى الدفاع المدني لإخراج جثامين الشهداء فهم تارة ينتقلون من مكان إلى مكان بإمكانات متواضعة يلجأ فيه المدنيون لإخراج بعض الجثامين من خلال الأيدي أو بمعدات بسيطة، لافتا أن الجثامين المحللة ستترك آثارا وخيمة وأوبئة صحية وبيئية كارثية وهي تسببت الآن في ارتفاع نسب الأمراض بين سكان القطاع بجانب شح ونقص المياه.