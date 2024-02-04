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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مافيا العملة .. الداخلية تضبط عصابة تتلاعب فى 43 مليون جنيه

صدى البلد

واصلت الاجهزة الامنية الضربات المؤثرة لمرتكبى جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات على الإقتصاد القومى.

وتكثيفاً للجهود فى رصد وملاحقة القائمين على ذلك النشاط الإجرامى أكدت معلومات وتحريات مديرية أمن القاهرة والإدارة العامة لمكافحة جرام الأموال العامة قيام عناصر تشكيلات عصابية بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة. 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وبحوزتهم عملات محلية وأجنبية متنوعة تقدر قيمتها بحوالى 43 مليون جنيه مصرى. 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أسعار العملات اقتصاد القومي الأموال العامة السوق المصرفى الضربات الأمنية تقنين الإجراءات

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