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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يطمئن على ثلاثة أطفال من غزة يتلقون العلاج بمستشفى القناطر

جانب من الجولة
جانب من الجولة

اطمئن اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية علي حالة 3 مرضي من أطفال غزة يتلقون العلاج بمستشفي القناطر الخيرية المركزي، حيث اطمئنن عليهم وأكد علي تقديم كافة ما يلزمهم من رعاية صحيه لحين تماثلهم للشفاء العاجل .

وحرص المحافظ علي تقديم الهدايا والورود للاطفال المرضي، متمنيا الشفاء العاجل لهم، مؤكدًا الدعم الكامل لجميع الأشقاء الفلسطينيين، وتقديم كافة الخدمات الطبية وجميع الأدوية اللازمة مع المتابعة والرعاية المستمرة للمرضي والمصابين من الأشقاء من غزة.

 و استمع الهجان لشرح كامل عن حالة كل من طفل، موجها بتقديم أفضل الرعاية الصحية للمرضي والبالغ عددهم 3 اطفال وتقديم الإسعافات اللازمة لحين استقرار حالتهم وخروجهم من المستشفى.

كما تاكد المحافظ أيضا من وكيل وزارة الصحة بالقليوبية ، بزيارة المرضي بالمستشفى ومتابعة حالتهم يوميا مؤكدا على دعم المحافظة  الكامل للمرضي.

جدير بالذكر أن هذه الخطوة تأتي في إطار التضامن والتعاون مع اشقائنا الفلسطينيين ودعم مصر الكامل للشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات الصعبة التي يواجهها، والتزام مصر بتقديم كل الدعم للشقيقة فلسطين في هذه الظروف الصعبة.

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