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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الجيزة .. إصابة 6 أشخاص بحادث تصادم والسيطرة على حريق بشقة سكنية

اسعاف - أرشيفية
اسعاف - أرشيفية

أصيب نحو 6 اشخاص في الجيزة جراء اصطدام سيارة نصف نقل وموتوسيكل، على الطريق الدائري الإقليمي باتجاه طريق العين السخنة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي بوقوع حادث مروري على الطريق الدائري الإقليمي، وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن الجيزة إلى موقع البلاغ، وبالانتقال تبين من تحريات أجهزة أمن الجيزة، تصادم سيارة نصف نقل مع موتوسيكل وإصابة 6 أشخاص تم نقلهم للمستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

وفي سياق متصل تمكنت أجهزة مديرية أمن الجيزة من السيطرة على حريق شقة سكنية بدون إصابات بمنطقة العجوزة، حيث تلقت أجهزة أمن الجيزة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا أفاد بإشتعال النيران في شقة سكنية بالعجوزة وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء وتم السيطرة على الحريق.

الجيزة الطريق الدائري الاقليمي الطريق الدائرى سيارة نصف نقل منطقة العجوزة مديرية امن الجيزة

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