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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

جريمة شط النيل.. العثور على جثة مكبلة اليدين مضروبة بالخرطوش في الجيزة

جثة - ارشيفية
جثة - ارشيفية

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تفاصيل وكواليس في واقعة العثور على جثة مجهولة مكبلة اليدين على شاطئ نهر النيل بمدينة أطفيح جنوب الجيزة، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل.

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تفاصيل جريمة أطفيح في الجيزة

شرحت تحريات أجهزة أمن الجيزة، في واقعة جثة النيل بأطفيح أن المتهم قام بتكبيل المجني عليه من الخلف بقطعة قماش، ثم قام بإطلاق الخرطوش على رأسه بسبب خلافات مالية بينهما، ثم تركه على ضفاف نهر النيل، وفر هاربا وذلك بعدما تأكد من مصرع المجني عليه.

مفاجآت عديدة كشفتها الأجهزة الأمنية في الجيزة بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، حيث تبين أن المتهم قام بارتكاب جريمة أخرى قبل 15 يوما وقام بإلقاء جثة المجني عليه الثاني في نهر النيل بمدينة أطفيح جنوب محافظة الجيزة وأرشد عن المكان ولم يتم العثور على الجثمان.

تلقت الأجهزة الأمنية في الجيزة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي بالعثور على جثمان شخص مجهول الهوية على ضفاف نهر النيل، وعلى الفور إنتقلت أجهزة أمن الجيزة إلى موقع البلاغ لكشف ملابسات الواقعة وأسباب وقوع الجريمة.

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بالانتقال والفحص تبين من المعاينة والتحريات التي باشرها اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، العثور على جثمان شخص في العقد الرابع من العمر مكبل اليدين بقطعة قماش وبه طلقات في الرأس، وتم نقله إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة.

وتبين من التحريات التي أجرتها أجهزة أمن الجيزة، أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل سبق اتهامه في العديد من القضايا، حيث تبين وجود خلافات سابقة بينه وبين المجني عليه وعقب تقنين الإجراءات ألقت أجهزة أمن الجيزة القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الجريمتين.

الجيزة نهر النيل مديرية امن الجيزة قطعة قماش خلافات مالية

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