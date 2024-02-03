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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لاب توب وأدوية نفسية وجركن.. لغز مصرع مهندس مقابر الاوتوستراد المتفحم

جثمان - أرشيفية
جثمان - أرشيفية

مفاجآت عديدة شهدتها واقعة مهندس مقابر الاوتوستراد، والذي عثرت عليه أجهزة أمن القاهرة جثة متفحمة داخل منطقة المقابر في الخليفة، حيث تبين من التحريات الأولية في الحادث أن المهندس في العقد الرابع من العمر ويعاني من أزمة نفسية حادة ومتغيب منذ 6 أيام.

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القصة الكاملة لواقعة مهندس مقابر الاوتوستراد

باشرت النيابة العامة في القاهرة التحقيقات في واقعة العثور على مهندس مقابر الاوتوستراد جثة متفحمة، حيث صرحت بدفن جثمان المهندس وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية في القاهرة، واستمعت لأقوال والد المهندس المتوفي والذي قرر بأن نجله مصاب بأزمة نفسية حادة ويعالج منها وأنه تغيب منذ أكثر من 6 أيام عن المنزل حتى تم العثور عليه.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القاهرة التي أجريت في واقعة العثور على جثمان مهندس مقابر الاوتوستراد، أن المهندس في العقد الرابع من العمر بالغ من العمر 33 عاما، ويعمل مهندس مدني وتم العثور على جثمانه متفحما بجواره لاب توب وأدوية نفسية وجركن بنزين، حيث قام المتوفي بإنهاء حياته بسبب مروره بأزمة نفسية حادة خلال العام الأخير وكان يتناول أدوية علاج نفسية، كما أنه كان يخرج من المنزل ويعود إلا أنه اختفي فى ظروف غامضة.

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تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة الخليفة تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد العثور على جثمان متفحم بجواره جركن بنزين ولاب توب وأدوية نفسية في منطقة مقابر الاوتوستراد في الخليفة، وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة إلى موقع الحادث وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة في القاهرة التي باشرت التحقيقات في الواقعة وأجرت أجهزة أمن القاهرة التحريات اللازمة.

وشرحت تحريات أجهزة أمن القاهرة في واقعة مهندس مقابر الاوتوستراد، وأقوال والد المهندس المتوفي أن المهندس بالغ من العمر 33 عاما ويعاني من أزمة نفسية حادة منذ أكثر من عام، وكان يخرج من المنزل ثم يعود من جديد إلا أنه في المرة الأخيرة خرج من المنزل واختفي لمدة أسبوع ولم يعلم والده مكانه حتى تم ابلاغه بالعثور على الجثمان، كما تبين أن المتوفي يعاني من أزمة نفسية حادة.

مقابر الاوتوستراد أزمة نفسية حادة مهندس مهندس مدني قسم شرطة الخليفة شرطة الخليفة الأوتوستراد

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