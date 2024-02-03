كواليس جديدة وقرار عاجل في حادث مصنع صابون الطالبية

أخلت جهات التحقيق في الجيزة سبيل والد صاحب مصنع صابون الطالبية، المتسبب في وفاة طفلة وإصابة 14 آخرين جراء حادث الانفجار الذي وقع أسفل عقار بمنطقة الطالبية، فيما توفى مالك مصنع الصابون متأثرا بإصابته في حادث عقار الطالبية، والذي وقع بداخله انفجار مواد كيميائية مما نتج عنه مصرع صاحب المصنع وطفلة وإصابة 13 مواطنا وتهشم حوائط العقار والعقار المجاور له و3 سيارات ووفاة طفلة في الحادث.

كواليس انفجار مصنع صابون الطالبية

كان قد انتقل فريق من النيابة العامة بالجيزة إلى محل انفجار عقار الطالبية لمعاينة موقع الحادث، وكلفت النيابة خبراء المعمل الجنائي بمصلحة الطب الشرعي بفحص العقار محل الواقعة وإعداد تقرير فنى بأسباب الانفجار وملابساته، وقررت النيابة استدعاء مالك العقار للاستماع إلى أقواله على سبيل الاستدلال والاستماع إلى شهود عيان الحادث للوقوف على أسباب الحادث.

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة كواليس جديدة في حادث الطالبية، والذي وقع به انفجار في الطابق الأرضي - جراج - والمتواجد به مصنع منظفات، حيث تبين العثور على كميات كبيرة من عبوات المواد المستخدمة في صناعة المنظفات، حيث ورجحت التحريات في حادث انفجار الطالبية، أن يكون سبب الحادث التفاعلات الكيميائية التي أجريت في جراج العقار بالطابق الأرضي، داخل مصنع المنظفات، حيث أصيب مالك مصنع المنظفات بإصابات بالغة جراء الحريق والانفجار الشديد الذي أحدث تأثيرا على العقارات المجاورة له.

التحريات تكشف مفاجآت في حادث الطالبية

وقالت تحريات أجهزة أمن الجيزة في حادث عقار الطالبية، أن الحادث وقع في أحد العقارات بشارع المنحل في الطالبية، خلال ساعات الصباح الأولى، حيث وقع انفجار في جراج العقار نتج عنه تحطم حوائط الطابق الأرضي والأول، وتضرر عقارين مجاورين له في الطالبية.

كما شرحت تحريات الأجهزة الأمنية في حادث عقار الطالبية، أن الحادث أسفر عن إصابة 15 شخصا بإصابات متفرقة وتم نقلهم إلى مستشفيات الهرم والحوامدية، ومن بينهم مالك العقار، حيث عثرت الأجهزة الأمنية على كميات من عبوات المنظفات والمواد المستخدمة في تصنيعها.

انفجار مصنع صابون في الطالبية

وانتقل فريقا من النيابة العامة والأدلة الجنائية وكذا النيابة الإدارية إلى موقع حادث الطالبية، واستمعت النيابة العامة لأقوال شهود العيان على الحادث كما طلبت الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين ومالك العقار، وانتدبت فريقا من الأدلة الجنائية لكشف ملابسات الحادث، وطلبت الاستعلام عن أوراق مصنع الصابون وملف العقار.

كما استمعت النيابة الإدارية لأقوال رئيس حي الطالبية وكذلك نائب رئيس الحي ومدير رخص المحلات، والأهالي في المنطقة، وأمرت النيابة الإدارية بتكليف لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بحي الطالبية بسرعة إعداد تقرير فني شامل عن العقارات المتضررة، وغلق الشارع من الاتجاهين، وسرعة إخلاء العقار محل الحادث والعقارات المتضررة.

انتقلت أجهزة أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، إلى موقع حادث الطالبية، وتبين من المعاينة وقوع انفجار داخل مصنع صابون في العقار، في الطابق الأرضي نتج عنه انهيار حوائط المنزل والعقارات المجاورة وتحطم 3 سيارات جراء الحادث.