الحكم في اتهام رضا عبد العال بسب وقذف لاعبي الأهلي 17 فبراير

حجزت محكمة جنح أكتوبر، اليوم السبت، دعوى اتهام الكابتن رضا عبد العال، بتهمة سب وقذف "ربيع ياسين، ومختار مختار، وعماد النحاس"، لاعبي نادي الأهلي السابقين للحكم بجلسة ١٧ فبراير.

كان المحامي محمد رشوان، تقدم ممثلًا عن ربيع ياسين وعماد النحاس ومختار مختار، ببلاغ للنائب العام، ضد رضا عبد العال لاستمرار تطاوله ضد ثلاثي الأهلي السابق، والمديرين الفنيين حاليا لمختلف الفرق المصرية بالدوري المصري.



وذكر رشوان، في بلاغه، الذي حمل رقم 96903 لسنة 2021، أن لاعبي الأهلي ربيع ياسين، وعماد النحاس، قررا التقدم ببلاغ للنائب العام ضد المحلل الرياضي رضا عبد العال، عقب وصفهما بأنهم إخوان، ورقصوا على منصة الإخوان في ميدان النهضة، عقب سقوط محمد مرسي.