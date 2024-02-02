قرار من النيابة حول مصرع حداد بوجبة كشري سام في بولاق الدكرور

صرحت جهات التحقيق بالجيزة بدفن جثة شاب توفي اثر تناوله وجبة غذائية سامة داخل ورشة حدادة ببولاق الدكرور.

بعد مناظرة الجثة وإجراء الكشف الظاهري عليها وورود تقرير من الطب الشرعى بالصفه التشريحية لجثمانه، وأمرت بالتحفظ على صاحب المطعم الذي باع الوجبة الفاسدة للشاب لإجراء التحقيق، وطلبت تحريات اجهزة الامن حول الواقعة.

وكشفت التحريات ان الشاب المتوفي والذي يدعى"رجب.م.ع" 35 سنة، يعمل داخل ورشة حدادة، اقدم على شراء وجبة "كشري" من أحد المحلات القريبة من الورشة وبعد تناوله شعر بآلام وتوفي داخل الورشة.

وتبين من خلال تقرير الطب الشرعى بعد الكشف الظاهري على جثمان الشاب، عدم وجود إصابات ظاهرية على جسدة دالة على اعمال عنف، وان السبب وراء وفاته هو تسمم ناتج عن تناولة لوجبة غذائية فاسدة.



كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور من غرفة النجدة بمصرع شاب داخل ورشة حدادة، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شاب يدعي رجب .م.ع، ٣٥عاما، ولا توجد لا أي إصابات ظاهرية.

بعمل التحريات تبين أنه أصيب بحالة تسمم بعد تناول وجبة كشري من أحد المطاعم بجانب الورشة محل عمله، وتمكنت القوات من ضبط صاحب المحل وجاري التحقيق معه.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات، وصرحت بدفن جثة المتوفي.