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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مفاجأة في وفاة أجنبية وشقيقتها وإصابة ابنتها بـ شقة في القاهرة

جثة سيدة - ارشيفية
جثة سيدة - ارشيفية

تباشر النيابة العامة في القاهرة التحقيقات في واقعة العثور على جثماني ربة منزل وشقيقتها، وابنة الأول مصابة جراء إصابتهما باختناق نتيجة استنشاق غاز أول أكسيد الكربون في شقة سكنية في مدينة قباء بالقاهرة.

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القصة الكاملة لـ حادث شقة قباء

 صرحت النيابة في القاهرة، بدفن جثماني ربة المنزل وشقيقتها والاستعلام عن الحالة الصحية الخاصة بابنة أحداهن المصابة في الحادث، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بانتداب الأدلة الجنائية لكشف ملابسات وأسباب الحادث واستمعت لأقوال أحد أقارب المتوفيين.

وكشفت تحقيقات النيابة في القاهرة، مصرع ربة منزل في العقد السابع من العمر وشقيقتها في العقد الثامن من العمر، وإصابة ابنة الأولى باختناق جراء استنشاقهم غاز أول أكسيد الكربون، وتم نقلهم إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة والأخيرة لتلقي العلاج اللازم.

التحريات تكشف مفاجأة في وفاة سيدتين بالقاهرة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من قسم السلام أول تضمن ورود إشارة من مستشفى السعودي الألماني باستقبال جثة ربة منزل 71 عاما، أجنبية الجنسية، وشقيقتها ربة منزل 68 عاما، بإدعاء استنشاق غاز أول أكسيد الكربون، وإصابة ابنة الأولى 40 عاما باختناق وضيق في التنفس.

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وشرحت التحريات الأمنية لأجهزة أمن القاهرة، وفاة ربة المنزل وشقيقتها متأثرين بإصابتهم باختناق جراء استنشاق غاز أول أكسيد الكربون، وإصابة نجلة الأولى - ربة منزل - 40 عاما، باختناق وضيق في التنفس وجرى تلقيها العلاج اللازم في المستشفى ووضع الجثامين تحت تصرف النيابة العامة.

وبسؤال أسرة المتوفين قرروا أمام أجهزة أمن القاهرة أن أحد الأقارب تلقي رسالة استغاثة من المتوفية الأولى قبل وفاتها، وعقب حضوره والطرق على الباب لم يستجيب له أحد فقام بكسر الباب وتبين له العثور على ثلاثتهن في الشقة.

القاهرة النيابة العامة استنشاق غاز غاز أول أكسيد الكربون مصرع ربة منزل ربة منزل

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