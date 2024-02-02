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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قرار عاجل في دهس قطار البدرشين لشاب سقط على القضبان

صدى البلد

صرحت جهات التحقيق بالجيزة، بدفن جثة شخص عثر عليه اعلى قضبان السكة الحديد بقرية مزغونة التابعة لمركز البدرشين، عقب مناظرة جثمانه، بعدما ورد تقرير من مفتش الصحة بالصفة التشريحية للجثة باسباب الوفاة.

وكلفت المباحث باجراء التحريات اللازمة حول الواقعة، والاطلاع على كاميرات المراقبة المحيطة بمسرح الحادث.

 

وأفادت التحريات الأولية ان الشخص المتوفى والذي يدعى"حسن.ع.أ" 40 سنه، توفي نتيجة تعرضة للاصطدام لقطار اثناء عبورة السكة الحديد امام القرية محل البلاغ، ويرجح ان لا تكون هناك شبهة جنائية وراء وفاته.

 

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كان مأمور مركز شرطة البدرشين، تلقى بلاغا من ادارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شخص فوق القضبان بدائرة مركز شرطة البدرشين.


وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث المركز مصحوبة بسيارة اسعاف الى محل البلاغ.


وتبين من الفحص  ان الجثة لشخص يدعى "حسن.ع.أ" 40 سنة، وان السبب فى مصرعه هو اصطدامه بقطار اثناء عبوره للسكة الحديد.

تم نقل الجثة الى ثلاجة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة التى تولت التحقيق.

البدرشين جثة شخص الصفة التشريحية كاميرات المراقبة مركز شرطة البدرشين

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