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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كواليس جديدة في حادث عقار الطالبية.. قرار عاجل بشأن المسئولين عن المصنع

حادث عقار الطالبية
حادث عقار الطالبية

قررت جهات التحقيق المختصة في الجيزة حبس المسئولين عن إدارة وتشغيل مصنع صابون داخل عقار سكنى بالطالبية دون ترخيص والمتسبب في إصابة 15 شخصا بإصابات متفرقة، وتهشم وجهات العقارات المجاورة 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت جهات التحقيق بحجز مالك العقار على ذمة تحريات المباحث .

وكان قد انتقل فريق من النيابة العامة بالجيزة إلى محل انفجار عقار الطالبية لمعاينة موقع الحادث، وكلفت النيابة خبراء المعمل الجنائي بمصلحة الطب الشرعى بفحص العقار محل الواقعة وإعداد تقرير فنى بأسباب الانفجار وملابساته، وقررت النيابة استدعاء مالك العقار للاستماع إلى أقواله على سبيل الاستدلال والاستماع إلى شهود عيان الحادث للوقوف على أسباب الحادث.

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة كواليس جديدة في حادث الطالبية، والذي وقع به انفجار في الطابق الأرضي - جراج - والمتواجد به مصنع منظفات، حيث تبين العثور على كميات كبيرة من عبوات المواد المستخدمة في صناعة المنظفات.

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كواليس جديدة في حادث عقار الطالبية

ورجحت التحريات في حادث انفجار الطالبية، أن يكون سبب الحادث التفاعلات الكيميائية التي أجريت في جراج العقار بالطابق الأرضي، داخل مصنع المنظفات، حيث أصيب مالك مصنع المنظفات بإصابات بالغة جراء الحريق والانفجار الشديد الذي أحدث تأثيرا على العقارات المجاورة له.

وقالت تحريات أجهزة أمن الجيزة في حادث عقار الطالبية، أن الحادث وقع في أحد العقارات بشارع المنحل في الطالبية، خلال ساعات الصباح الأولى، حيث وقع انفجار في جراج العقار نتج عنه تحطم حوائط الطابق الأرضي والأول، وتضرر عقارين مجاورين له.

كما شرحت تحريات الأجهزة الأمنية في حادث عقار الطالبية، أن الحادث أسفر عن إصابة 15 شخصا بإصابات متفرقة وتم نقلهم إلى مستشفيات الهرم والحوامدية، ومن بينهم مالك العقار، حيث عثرت الأجهزة الأمنية على كميات من عبوات المنظفات والمواد المستخدمة في تصنيعها.

وانتقل فريقا من النيابة العامة والأدلة الجنائية وكذا النيابة الإدارية إلى موقع حادث الطالبية، واستمعت النيابة العامة لأقوال شهود العيان على الحادث كما طلبت الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين ومالك العقار، وانتدبت فريقا من الأدلة الجنائية لكشف ملابسات الحادث، وطلبت الاستعلام عن أوراق مصنع الصابون وملف العقار.

كما استمعت النيابة الإدارية لأقوال رئيس حي الطالبية وكذلك نائب رئيس الحي ومدير رخص المحلات، والأهالي في المنطقة، وأمرت النيابة الإدارية بتكليف لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بحي الطالبية بسرعة إعداد تقرير فني شامل عن العقارات المتضررة، وغلق الشارع من الاتجاهين، وسرعة إخلاء العقار محل الحادث والعقارات المتضررة.
انتقلت أجهزة أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، إلى موقع حادث الطالبية، وتبين من المعاينة وقوع انفجار داخل مصنع صابون في العقار، في الطابق الأرضي نتج عنه انهيار حوائط المنزل والعقارات المجاورة وتحطم 3 سيارات جراء الحادث.

كما تبين من التحريات التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إصابة 13 شخصا جراء الحادث، بينهم أطفال، حيث وقع الحادث في عقار مكون من 6 طوابق في الطابق الأرضي الذي تدار فيه شقة لإنتاج الصابون، ورجحت التحريات وقوع انفجار في أسطوانات الكيماويات المستخدمة في المصنع.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ بوقوع حادث انفجار مدوٍ في أحد المباني بمنطقة الطالبية، وعلى الفور أمر اللواء هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، بسرعة الانتقال والفحص وكشف ملابسات حادث الطالبية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية في الجيزة إلى موقع البلاغ في منطقة الطالبية، حيث تبين من المعاينة الأولية وقوع حادث انفجار في أحد المباني وإصابة 13 شخصا جراء الحادث، وانتقلت سيارات الإسعاف والحماية المدنية إلى موقع الحادث، وجار استكمال التحريات والتحقيقات في واقعة الطالبية.

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