جحيم في بولاق الدكرور.. ابتعد بابنته عن النيران فقفز من الطابق الرابع

وقف أب وسط النيران يحاول الهرب بابنته من الجحيم ليحملها ويقفز بها من الطابق الرابع ليسقطا مصابين ويتم نقلهما إلى المستشفى.

وتباشر جهات التحقيق بالجيزة إجراء، تحقيقاتها حول إصابة أب وابنته فى حريق شقة سكنية داخل عقار بمنطقة بولاق الدكرور، وكلفت بالاستعلام عن صحة المصابين تمهيدا لسؤالهم عن ملابسات الحادث، وانتدبت المعمل الجنائي لمعاينة آثار الحريق لمعرفة أسبابه وحصر الخسائر الناجمة عنه، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

كان المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة ناهيا بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء.

وبالفحص تبين أن الحريق نشب داخل شقة بالطابق الرابع مما دفع مالك الشقة فني كمبيوتر وابنته طفلة 7 سنوات للقفز من الشرفة مصابين بكسور، جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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