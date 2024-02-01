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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عقار رقم 8 .. لحظات الرعب في انفجار الفجر بالطالبية

صدى البلد

الساعة الثالثة إلا عشر دقائق فجر الأربعاء استيقظ اهالي شارع المنحل بمنطقة الطالبية على الشعور بهزة قوية مع صوت مرعب فاعتقدوا أن ما يحدث زلزال قوي بعد مشاهدة جدران العقار رقم 8 تنهار وتتسبب في انهيار الجدران المشتركة مع العقارات المجاورة. 

 

١٥ ضحية

صرخات تعالت عقب اشتعال الحريق في العقار وتصاعدت على إثره الانفجارات المتتالية وفي دقائق تحول الشارع الى ثكنة عسكرية عقب وصول سيارات الإطفاء والإسعاف وقوات الشرطة لفحص البلاغ، الأهالي أكدوا وجود بعض السكان وسط الحريق وأسفل انقاض الانهيار فهرعت قوات الانقاذ البري لانتشالهم وإخلاء العقار قبل أن تلتهمه النيران. 

١٥ ضحية خلفها الانفجار والحريق في العقار رقم ٨ تم نقلهم الى المستشفيات القريبة لاسعافهم وعلاجهم، وتولت النيابتان العامة والادارية اجراء تحقيقات موسعة في الحادث للوقوف على ملابساته بعدما تحفظت قوات الامن على والد وشقيق مالك مصنع الصابون الذي تبين انه السبب وراء الانفجار والحريق. 

 

عقار رقم ٨ 

 

معاينة النيابة الادارية كشفت تفاصيل الحادث وتبين أن الانفجار قد وقع أسفل العقار رقم (٨) شارع "المَنحَل" بمنطقة الطالبية في ساعة مبكرة من صباح يوم الأربعاء بمرآب مخصص لسيارات قاطني العقار، وتسبب في إصابة "١٥" مواطناً بإصابات متفرقة تم نقلهم لمستشفيات الهرم والحوامدية بعضهم في حالات حرجة ومنهم صاحب العقار. 

وأسفر الانفجار عن تهدم حوائط الدور الأرضي والأول للعقار، وتضرر عقارين مجاورين له من آثار الانفجار، كما تبين للنيابة أن منطقة الانفجار "مرآب السيارات أسفل العقار" تحتوي على عدد كبير من عبوات لمواد سائلة تستخدم في صناعة المنظفات وعدد من الملصقات الدعائية لتلك المنتجات، بخلاف بعض الأدوات والمعدات المستخدمة في التصنيع.

 

قرارات عاجلة في انفجار الطالبية

واستمع فريق النيابة الإدارية بالجيزة لأقوال رئيس حي الطالبية ونائبه، ومدير رخص المحلات بالحي، وعددٍ من المواطنين من سكان العقارات المجاورة والشهود العيان للحادث، وقد تولت النيابة الإدارية بالجيزة – القسم الأول استكمال التحقيقات. 

وأصدرت النيابة عدة قرارات منها متابعة تنفيذ حي الطالبية لغلق الشارع من الاتجاهين، وسرعة إخلاء العقار محل الحادث والعقارات المتضررة وتكليف لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بحي الطالبية بسرعة إعداد تقرير فني شامل عن العقارات المتضررة.

الطالبية عقار رقم ٨ ١٥ ضحية الانفجار

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