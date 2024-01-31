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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تفاعلات كيميائية.. التحريات تكشف مفاجأة في حادث مصنع صابون الطالبية| فيديو

حادث مصنع صابون الطالبية
حادث مصنع صابون الطالبية

كشفت تحريات أجهزة أمن الجيزة في حادث انفجار الطالبية، تفاصيل ومفاجآت جديدة، حيث تبين أن سبب الانفجار تفاعلات كيميائية داخل مصنع الصابون المتواجد في الطابق الأرضي بالعقار محل الحادث.

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التفاصيل الكاملة في حادث مصنع صابون الطالبية

وقالت التحريات الأمنية وشهود العيان على حادث الطالبية، إن مالك مصنع الصابون كان يجري بعض الاختبارات الكيميائية على مواد تفاعلت مع بعضها بسبب أخطاء، ما نتج عنه وقوع الانفجار، وإصابة 13 شخصا جراء الحادث، كما أصيب صاحب مصنع الصابون بإصابات بالغة وحروق متفرقة، وتم التحفظ عليه في المستشفى تحت حراسة مشددة.

وأكد شهود العيان على حادث الطالبية، أن مصنع الصابون غير مرخص ويعمل منذ فترة وهو مالك المصاب ووالده وشقيقه، حيث استمع الأهالي إلى صوت انفجار مدوٍ في ساعات الصباح الأولى، وبالخروج إلى الشارع شاهدوا تحطم حوائط العقار والعقار المجاور له وأيضا تهشم 3 سيارات بعد سقوط أجزاء من الحوائط عليها، وإصابة 13 شخصا جراء الحادث، وتم إخلاء العقار والعقار المجاور له.

وقالت إحدى شهود العيان، إنها في ساعات الصباح الأولى سمعت دوى انفجار في العقار مسرح الحادث، نتج عنه اهتزاز في العقارات وكأنه زلزال، وهرعت هي وأسرتها إلى خارج العقار لتفقد الأمر ليتضح لهم اشتعال النيران في شقة سكنية بالطابق الأرضي تدار كمصنع صابون.

وتابعت شاهدة العيان لـ “صدى البلد”، أنها شاهدت شخصا من الأهالي قاطني العقار مسرح حادث الطالبية، أثناء سقوط بعض الحوائط عليه واشتعال النيران فيه، وتم نقله سريعا إلى المستشفى لمحاولة إنقاذه، كما تم فصل الكهرباء والغاز عن المنطقة فور وقوع الحادث، وأنها لا تعلم سبب الانفجار الذي أدى إلى وقوع حادث الطالبية.

انتقلت أجهزة أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، إلى موقع حادث الطالبية، وتبين من المعاينة وقوع انفجار داخل مصنع صابون في العقار، في الطابق الأرضي نتج عنه انهيار حوائط المنزل والعقارات المجاورة وتحطم 3 سيارات جراء الحادث.

كما تبين من التحريات التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إصابة 13 شخصا جراء الحادث، بينهم أطفال، حيث وقع الحادث في عقار مكون من 6 طوابق في الطابق الأرضي الذي تدار فيه شقة لإنتاج الصابون، ورجحت التحريات وقوع انفجار في أسطوانات الكيماويات المستخدمة في المصنع.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ بوقوع حادث انفجار مدوٍ في أحد المباني بمنطقة الطالبية، وعلى الفور أمر اللواء هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، بسرعة الانتقال والفحص وكشف ملابسات حادث الطالبية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية في الجيزة إلى موقع البلاغ في منطقة الطالبية، حيث تبين من المعاينة الأولية وقوع حادث انفجار في أحد المباني وإصابة 13 شخصا جراء الحادث، وانتقلت سيارات الإسعاف والحماية المدنية إلى موقع الحادث، وجار استكمال التحريات والتحقيقات في واقعة الطالبية.

الطالبية تفاعلات كيميائية مصنع الصابون الجيزة الطابق الأرضي وقوع انفجار

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