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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

آثار مدمرة ومروعة لـ حادث انفجار الطالبية.. فيديو

حادث الطالبية
حادث الطالبية

خلف حادث الطالبية الذي وقع في ساعات الصباح الأولى اليوم الأربعاء، آثار مدمرة ومروعة في العقار المتواجد به مصنع صابون جراء انفجار وقع داخل المصنع، ورصدت عدسة صدى البلد الآثار التي خلفها الحادث.

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تفاصيل حادث الطالبية

طلبت النيابة في الجيزة تحريات المباحث حول حادث الطالبية، وطلبت ملف العقار من المحافظة، كما استعلمت عن أوراق وملف مصنع الصابون المتواجد في الطابق الأرضي، والاستماع لأقوال المصابين متى تسمح حالتهم الصحية بذلك وانتداب الأدلة الجنائية لفحص الحادث وكشف الملابسات.

وكشفت المعاينة الأولية لأجهزة أمن الجيزة في حادث الطالبية، وقوع انفجار في شقة تدار لصناعة الصابون، نتج عنه اشتعال النيران في العقار المتواجد فيه وتهشم بعض حوائط الشقق السكنية في العقار التي سقطت على سيارات نتج عنها تهشمها.

وانتقلت أجهزة أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، إلى موقع حادث الطالبية، وتبين من المعاينة وقوع انفجار داخل مصنع صابون في العقار، في الطابق الأرضي نتج عنه انهيار حوائط المنزل والعقارات المجاورة وتحطم 3 سيارات جراء الحادث.

كما تبين من التحريات التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إصابة 13 شخصا جراء الحادث، بين أطفال، حيث وقع الحادث في عقار مكون من 6 طوابق في الطابق الأرضي الذي يدار فيه شقة لإنتاج الصابون ورجحت التحريات وقوع انفجار في أسطوانات الكيماويات المستخدمة في المصنع.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ بوقوع حادث انفجار مدوٍ في أحد المباني بمنطقة الطالبية، وعلى الفور أمر اللواء هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، بسرعة الانتقال والفحص وكشف ملابسات حادث الطالبية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية في الجيزة إلى موقع البلاغ في منطقة الطالبية، حيث تبين من المعاينة الأولية وقوع حادث انفجار في أحد المباني وإصابة 13 شخصا جراء الحادث، وانتقلت سيارات الإسعاف والحماية المدنية إلى موقع الحادث، وجار استكمال التحريات والتحقيقات في واقعة الطالبية.

وتبين من المعاينة والتحريات الأولية في حادث الطالبية، إصابة 13 شخصا جراء الحادث، وتم السيطرة على النيران وفصل الكهرباء والغاز عن الشارع لحين استكمال المعاينة واجراء التحقيقات، وانتقلت قيادات مديرية أمن الجيزة إلى موقع حادث الطالبية برفقة قيادات محافظة الجيزة ورئاسة الحي، فور وقوع الحادث حيث تبين من المعاينة الأولية أن الحادث وقع نتيجة انفجار شديد في أحد طوابق العقار الذي تهشمت أجزاء منه فور وقوع الحادث، تحرر المحضر اللازم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الطالبية حادث الطالبية الجيزة الشقق السكنية الكيماويات تحطم 3 سيارات منطقة الطالبية

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