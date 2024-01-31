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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصنع صابون السبب.. ننشر أسماء مصابي حادث الطالبية

حادث الطالبية
حادث الطالبية

كشفت مصادر لـ صدى البلد أسماء مصابي حادث الطالبية، حيث تبين إصابة 13 شخصا بحروق واختناقات وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

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أسماء المصابين في حادث الطالبية

و أصيب جراء حادث الطالبية، زينب أ 40 سنة، ومحمد ص 30 سنة، وياسين م 46 سنة، وأحمد ع 13 عاما، وشقيقتيه نور 11 سنة وتاليا 6 سنوات، وايضا زينب أ 40 سنة، ومحمود ع 37 سنة، وابنائه عبدالله 10 سنوات وياسمين 12 عاما وسما 7 سنوات، وهاجر ع 30 سنة، وطفلة بالغة من العمر 3 أعوام.

طلبت النيابة في الجيزة تحريات المباحث حول حادث الطالبية، وطلبت ملف العقار من المحافظة، كما استعلمت عن أوراق وملف مصنع الصابون المتواجد في الطابق الأرضي، والاستماع لأقوال المصابين متى تسمح حالتهم الصحية بذلك وانتداب الأدلة الجنائية لفحص الحادث وكشف الملابسات.

وكشفت المعاينة الأولية لأجهزة أمن الجيزة في حادث الطالبية، وقوع إنفجار في شقة تدار لصناعة الصابون، نتج عنه اشتعال النيران في العقار المتواجد فيه وتهشم بعض حوائط الشقق السكنية في العقار التي سقطت على سيارات نتج عنها تهشمها.

انتقلت أجهزة أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، إلى موقع حادث الطالبية وتبين من المعاينة وقوع انفجار داخل مصنع صابون في العقار، في الطابق الأرضي نتج عنه انهيار حوائط المنزل والعقارات المجاورة وتحطم 3 سيارات جراء الحادث.

كما تبين من التحريات التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إصابة 13 شخصا جراء الحادث، بين أطفال، حيث وقع الحادث في عقار مكون من 6 طوابق في الطابق الأرضي الذي يدار فيه شقة لانتاج الصابون ورجحت التحريات وقوع انفجار في اسطوانات الكيماويات المستخدمة في المصنع.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا بوقوع حادث انفجار مدوي في أحد المباني بمنطقة الطالبية، وعلى الفور أمر اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال والفحص وكشف ملابسات حادث الطالبية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية في الجيزة إلى موقع البلاغ في منطقة الطالبية، حيث تبين من المعاينة الأولية وقوع حادث انفجار في أحد المباني وإصابة 13 شخصا جراء الحادث، وانتقلت سيارات الإسعاف والحماية المدنية إلى موقع الحادث وجاري استكمال التحريات والتحقيقات في واقعة الطالبية.

وتبين من المعاينة والتحريات الأولية في حادث الطالبية، إصابة 13 شخصا جراء الحادث، وتم السيطرة على النيران وفصل الكهرباء والغاز عن الشارع لحين استكمال المعاينة واجراء التحقيقات.

وانتقلت قيادات مديرية أمن الجيزة إلى موقع حادث الطالبية برفقة قيادات محافظة الجيزة ورئاسة الحي، فور وقوع الحادث حيث تبين من المعاينة الأولية أن الحادث وقع نتيجة انفجار شديد في أحد طوابق العقار الذي تهشمت أجزاء منه فور وقوع الحادث وتحرر الممحضر اللازم وجرى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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