الحقونا البيت بيقع.. أول فيديو من حادث انفجار الطالبية

رصد موقع “صدى البلد” لقطات مثيرة من حادث الطالبية الذي نتج عنه إصابة 13 شخصا جراء وقوع انفجار في مصنع صابون بشارع العروبة بمنطقة الطالبية.

مشاهد جديدة من حادث الطالبية

كشفت المعاينة الأولية لأجهزة أمن الجيزة في حادث الطالبية، وقوع انفجار في شقة تدار لصناعة الصابون، نتج عنه اشتعال النيران في العقار المتواجد فيه وتهشم بعض حوائط الشقق السكنية في العقار التي سقطت على سيارات نتج عنها تهشمها.

انتقلت أجهزة أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، إلى موقع حادث الطالبية، وتبين من المعاينة وقوع انفجار داخل مصنع صابون في العقار، في الطابق الأرضي نتج عنه انهيار حوائط المنزل والعقارات المجاورة وتحطم 3 سيارات جراء الحادث.

كما تبين من التحريات التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إصابة 13 شخصا جراء الحادث، بينهم أطفال، حيث وقع الحادث في عقار مكون من 6 طوابق في الطابق الأرضي الذي يدار فيه شقة لإنتاج الصابون.

ورجحت التحريات وقوع انفجار في أسطوانات الكيماويات المستخدمة في المصنع.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ بوقوع حادث انفجار مدوٍ في أحد المباني بمنطقة الطالبية، وعلى الفور أمر اللواء هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، بسرعة الانتقال والفحص وكشف ملابسات حادث الطالبية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية في الجيزة إلى موقع البلاغ في منطقة الطالبية، حيث تبين من المعاينة الأولية وقوع حادث انفجار في أحد المباني ومصرع طفلتين وإصابة 13 شخصا جراء الحادث، وانتقلت سيارات الإسعاف والحماية المدنية إلى موقع الحادث، وجار استكمال التحريات والتحقيقات في واقعة الطالبية.

وتبين من المعاينة والتحريات الأولية في حادث الطالبية، مصرع طفلتين وإصابة 13 شخصا جراء الحادث، وتم السيطرة على النيران وفصل الكهرباء والغاز عن الشارع لحين استكمال المعاينة واجراء التحقيقات.

وانتقلت قيادات مديرية أمن الجيزة إلى موقع حادث الطالبية برفقة قيادات محافظة الجيزة ورئاسة الحي، فور وقوع الحادث، حيث تبين من المعاينة الأولية أن الحادث وقع نتيجة انفجار شديد في أحد طوابق العقار الذي تهشمت أجزاء منه فور وقوع الحادث.

تحرر المحضر اللازم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.