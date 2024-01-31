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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع 2 وإصابة 13 شخصا فى انفجار بسبب الغاز بالطالبية

موقع الحادث
موقع الحادث

وقع حادث انفجار في الطالبية بمحافظة الجيزة، في شارع المنحل بسبب توصيلة خط غاز باحد المنازل أصيب خلاله عددا من الأشخاص وتوفيت طفلتان، حيث انتقلت الأجهزة الأمنية في الجيزة إلى موقع الحادث.

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انفجار في الطالبية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا بوقوع حادث انفجار مدوي في أحد المباني بمنطقة الطالبية، وعلى الفور أمر اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال والفحص وكشف ملابسات حادث الطالبية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية في الجيزة إلى موقع البلاغ في منطقة الطالبية، حيث تبين من المعاينة الأولية وقوع حادث انفجار في أحد المباني ومصرع طفلتين وإصابة 13 شخصا جراء الحادث، وانتقلت سيارات الإسعاف والحماية المدنية إلى موقع الحادث وجاري استكمال التحريات والتحقيقات في واقعة الطالبية.

الطالبية محافظة الجيزة مديرية امن الجيزة مصرع طفلتين منطقة الطالبية

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