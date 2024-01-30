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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قرار عاجل من النيابة حول نشاط عصابة الدولارات في العمرانية

صدى البلد

أحالت جهات التحقيق المختصة عصابة الدولارات للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالنصب على المواطنين وإيهامهم بقدرتهم على استبدال الدولارات بأسعار أعلى ويستولون على نقودهم.

وقررت النيابة العامة بالجيزة في وقت سابق حبس المتهمين، وطالبت بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

واعترف أفراد التشكيل العصابي، أمام جهات التحقيق، بالاستيلاء على 420 ألف جنيه من تاجر في العمرانية، وأنهم يكونون تشكيلا عصابيا للنصب على الراغبين في استبدال العملة، حيث يستدرجون ضحاياهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويحددون أماكن مقابلتهم، وعقب ذلك يستولون على نقودهم.

واعترف المتهمون باستدراج المجني عليه، والاستيلاء منه على مبلغ 420 ألف جنيه، بعدما أوهموه بقدرتهم على استبدال المبلغ إلى فئة الدولار.

 

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وتمكنت الأجهزة المختصة من القبض على أفراد التشكيل العصابي، وتبين أنه مكون من 5 أشخاص بينهم ربة منزل، لاستيلائهم على مبلغ مالي من تاجر، بعد إيهامه بتبديل العملة إلى فئة الدولار بالعمرانية.

كانت النيابة تلقت بلاغا من أحد الأشخاص اتهم فيه 5 أشخاص بالاستيلاء منه على مبلغ 420 ألف جنيه في العمرانية خلال شراء سيارة.

بإجراء التحريات، تبين أن المجني عليه تقابل مع 5 متهمين بينهم ربة منزل، لاستبدال المبلغ المستولى عليه لفئة الدولار، إلا أن المتهمين استولوا على النقود واحتالوا عليه، حيث سلموه جزءا من النقود وفروا هاربين، وأن المجني عليه ادعى تعرضه للسرقة خلال شراء سيارة، خشية توجيه اتهام له بالاتجار بالعملة.

عصابة الدولارات النصب استبدال الدولارات النيابة العامة العمرانية

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