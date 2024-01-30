غموض يحيط بالعثور على جثتي أب وابنته داخل شقة بأكتوبر

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها لكشف غموض العثور على جثتي أب وابنته داخل شقة بالحي السادس، تم نقل الجثتين إلى المستشفى وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغا من شرطة النجدة بوجود جثتين داخل شقة بمنطقة السادس من أكتوبر وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ وعثرت على جثتي أب وابنته غير معلوم سبب وفاتهما.

ويجري رجال الأمن عمليات الفحص اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة ومحاورة شهود العيان للوقوف على الأسباب الرئيسية للوفاة وللتأكد من وجود شبهة جنائية حول الواقعة أم لا.