كان سايق بجنون.. مفاجآت جديدة في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور.. فيديو

فجر شعبان سعيد المحامي المدعي بالحق المدني عن أسرة الفنان اشرف عبد الغفور مفاجآت خلال جلسة اليوم أثناء نظر محاكمة المتهم بالتسبب في وفاة الفنان الراحل.

تفاصيل جديدة في وفاة أشرف عبدالغفور

وطلب سعيد اعادة القضية الى النيابة العامة باضافة اتهام جديد المتهم بعدما انتهت التقارير الفنية من مهندسي المرور الى وجود اثار فرامل على الاسفلت لمسافة ٥٠ متر ما يعني انه كان يسير بسرعة جنونية ادت لاصطدامه بشدة بسيارة الفنان اشرف عبد الغفور من الخلف والسيارة"زحفت" مسافة ٥٠ متر من شدة التصادم.

كما استشهد سعيد خلال مرافعته باقوال فرد امن شاهد عيان على الحادث والذي اكد على سير سيارة المتهم بسرعة كبيرة تخطت ١٥٠ كيلو بينما كانت تسير سيارة الفنان الراحل وزوجته على سرعة تقارب ٧٠ كيلو وهو ما اكدته معاينة النيابة العامة لمسرح الحادث.

واستمعت محكمة جنح أكتوبر الاثنين في ثانى جلسات محاكمة المتسبب في مصرع الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته بحادث سير بأكتوبر لمرافعة المدعي بالحق المدني عن أسرة الفنان الراحل أشرف عبد الغفور، وطالب شعبان سعيد المحامى هيئة المحكمة بإضافة تهمة جديدة للمتهم وهي الاتلاف غير العمد ، لافتا إلى أن النيابة العامة وجهت له تهم القتل الخطأ والإصابة الخطأ لزوجة المجني عليه وكذلك مخالفة قانون المرور ولم تدرج تهمة الاتلاف غير العمد.

وطالب المدعي بالحق المدني لأسرة الفنان الراحل أشرف عبد الغفور بضم التقارير الفنية لمهندس المرور الخاصة بالواقعة حيث خلت أوراق القضية منها وطالب بتعويض مالي قدره أربعين ألف وواحد، وأختتم مرافعته بالمطالبة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم وشهدت الجلسة تغيب المتهم المتسبب في واقعة مصرع الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته عن الحضور فيما حضر من أسرة الفنان الراحل نجله وزوج ابنته ريهام.

وكان قد قرر قاضي المعارضات بمحكمة أكتوبر إخلاء سبيل المتهم بكفالة مالية تقدر بـ 10 آلاف جنيه على ذمة القضية، ووجهت النيابة العامة بأكتوبر في وقت سابق للمتهم المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبدالغفور وإصابة زوجته فى حادث مرورى بطريق مصر اسكندريه الصحراوي، تهمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ، وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت قد فتحت النيابة العامة بالجيزة تحقيقات موسعة في واقعة مصرع الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته في حادث سير بأكتوبر، واستمعت النيابة العامة إلى المتهم بارتكاب الواقعة وتبين أنه فنان تشكيلي يسكن بمدينة أكتوبر وكان في طريقه لمنزله وفوجئ بسيارة تضيق عليه الخناق على الطريق فحاول مفاداتها ما ادى لاصطدامه بسيارة الفنان الراحل مؤكدا ان الطريق كان مظلم ولم يراها مرددا:"مكنش قصدي"