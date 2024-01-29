المشدد 3 سنوات لمتهم بسرقة دراجة نارية من طفل في كرداسة

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 3 سنوات، بتهمة سرقة دراجة نارية من طفل بالإكراه بمنطقة كرداسة.

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 4127 لسنة 2023 جنايات مركز كرداسة، للمتهم "إبراهيم. ح"، 21 سنة، عامل بشركة، أنه في يوم 8 ابريل الماضي، سرق وآخر مجهول دراجة نارية، بطريق الإكراه الواقع على الطفل "محمود. ا"، بأنهما استوقفاه بالطريق العام حال قيادته لها، طالبين إقلالهما لوجهتهما فأجابهما.

وتابعت التحقيقات أن المتهمين استدرج الطفل المجني عليه إلى مكان بعيد خالي من المارة، وأشهر المجهول في وجهه سلاح أبيض "مطواة" مهددين إياه به، مما بث الرعب في نفسه، وحمله المتهم عنوة لخارج الدراجة النارية فتمكنا من شل مقاومته، والاستيلاء عليها.

وأضافت التحقيقات أن المتهم وآخر حاز وأحرز سلاح أبيض "مطواة" بدون مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.