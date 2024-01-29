فرد أمن كمبوند يكشف حقيقة صادمة في مصرع أشرف عبد الغفور

استند شعبان سعيد المحامي المدعي بالحق المدني في قضية مصرع الفنان اشرف عبد الغفور في مرافعته على شهادة فرد أمن بكومبوند مونتن فيو الذي وقع أمامه الحادث والذي روى تفاصيل الحادث قائلا: الراجل اللي سايق العربية الشيفروليه أنا شايفه وهو جاي من بعید وكان ماشي بسرعة عالية وكان بياخد غرز وكانت عربية الراجل اللي مات ماشية على مهلها على اليمين فالراجل اللي كان سايق العربية الشيفروليه كان عمال ياخد غرز وفي غرزة منهم اتفاجئ بالعربية البيجو وملحقش يتفاداها وخبط فيها وفضلت تلف في الطريق بقى.

وطالب سعيد بضم التقارير الفنية والفحص الفني لسيارة المجني عليه، وطالب إضافة التهمة للقيد والوصف وطلب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم تأسيسا على شاهد الواقعة الذي أكد أن المتهم كان يسير بسرعة 150 وبـ “ياخد غرز”وأشار إلى أن شاهد الواقعة أكد أن الفنان أشرف عبد الغفور كان يسير بسرعة 60 وسيارته زحفت حوالي 50 مترا عن مكان الواقعة دليل على السرعة الجنونية.

وقالت أرملة الفنان أشرف عبد الغفور في التحقيقات: أنا كنت رايحة أنا وجوزي أشرف عبد الغفور - "الله يرحمه" كنا رايحين نزور بنتي ريهام، وكنا ماشين على طريق الدائري- عند كومبوند مونت فيو ومرة واحدة واحنا ماشين لقينا عربية خبطت في العربية بتاعتنا من وره.

وأضاف أرملة الفنان أشرف عبد الغفور في التحقيقات: بعد كدة مرة واحدة اختل توازن العربية عشان اللى خبطنا كان جاي بسرعة جنونية وخبط فينا من وره وساعتها مش فاكره أى حاجة تانى لأنى محستش بنفسي غير وأنا في المستشفى.

استمعت محكمة جنح أكتوبر الاثنين في ثانى جلسات محاكمة المتسبب في مصرع الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته بحادث سير بأكتوبر لمرافعة المدعي بالحق المدني عن أسرة الفنان الراحل أشرف عبد الغفور.

وطالب شعبان سعيد المحامى هيئة المحكمة بإضافة تهمة جديدة للمتهم وهي الاتلاف غير العمد ، لافتا إلى أن النيابة العامة وجهت له تهم القتل الخطأ وإصابة زوجة المجني عليه وكذلك مخالفة قانون المرور ولم تدرج تهمة الاتلاف غير العمد.

وطالب المدعي بالحق المدني لأسرة الفنان الراحل أشرف عبد الغفور بضم التقارير الفنية لمهندس المرور الخاصة بالواقعة حيث خلت أوراق القضية منها وطالب بتعويض مالي قدره أربعين ألف وواحد وأختتم مرافعته بالمطالبة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم.

وشهدت الجلسة تغيب المتهم المتسبب في واقعة مصرع الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته عن الحضور فيما حضر من أسرة الفنان الراحل نجله وزوج ابنته ريهام.

وأحالت جهات التحقيق المختصة بأكتوبر في وقت سابق المتهم فى واقعة مصرع الفنان أشرف عبد الغفور بحادث سير بأكتوبر للمحاكمة الجنائية.

وكان قد قرر قاضي المعارضات بمحكمة أكتوبر إخلاء سبيل المتهم بكفالة مالية تقدر بـ 10 آلاف جنيه على ذمة القضية.

وجهت النيابة العامة بأكتوبر في وقت سابق للمتهم المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبدالغفور وإصابة زوجته فى حادث مرورى بطريق مصر اسكندريه الصحراوي، تهمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ، وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت قد فتحت النيابة العامة بالجيزة تحقيقات موسعة في واقعة مصرع الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته في حادث سير بأكتوبر.

واستمعت النيابة العامة إلى المتهم بارتكاب الواقعة وتبين أنه فنان تشكيلي يسكن بمدينة أكتوبر وكان في طريقه لمنزله.

وكشفت التحقيقات أن الفنان أشرف عبد الغفور كان يسير بسيارته بالطريق الدائري اتجاه الواحات في منطقة 6 أكتوبر، وأثناء سيره اصطدمت به سيارة من الخلف، مما أسفر إلى تهشم الجزء الخلفي للسيارة بالكامل والجزء الامامى وتهشم السيارة المتسببة في الحادث، من الأمام.

كلفت النيابة العامة مهندس فنى بمرور الجيزة لفحص أسباب وملابسات حادث تصادم سيارة الفنان أشرف عبد الغفور والتى أدت إلى مصرعه وإصابة زوجته بإصابات بالغة.