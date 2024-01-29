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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

هم يبكي.. طبيب يقفز من الرابع ويسقط على مندوب مبيعات في القاهرة

سقوط - أرشيفية
سقوط - أرشيفية

تباشر النيابة العامة في جنوب القاهرة التحقيقات في مصرع طبيب بعد قيامه بالقفز من شرفة منزله بالطابق الرابع في منطقة مصر القديمة، حيث تصادف مرور أحد المارة في الشارع وسقوطه عليه مما نتج عنه إصابة الأخير بنزيف في المخ.

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تفاصيل مصرع طبيب النساء في القاهرة

وكشفت تحقيقات النيابة في القاهرة، قيام طبيب أمراض نساء وتوليد بإنهاء حياته قفزا من شرقة منزله في الطابق الرابع بمنطقة مصر القديمة في القاهرة، وذلك أثر مروره بحالة نفسية منذ أكثر من 5 سنوات وتفاقم الحالة الصحية له حيث قام بالقفز من الطابق الرابع.

وشرحت التحقيقات التي أجرتها النيابة في القاهرة، أن الطبيب أثناء قفزه من الشرفة تصادف مرور شخص في الشارع أسفل الشرفة وسقط عليه مما نتج عنه إصابته بكسور ونزيف في المخ ووفاة الطبيب في الحال وتم إيداعه ثلاجة المستشفى ونقل المصاب لتلقي العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا أفاد بورود إشارة من مستشفى القصر العيني باستقبال طبيب أمراض نساء وتوليد جثة هامدة إدعاء سقوط من أعلى ومتوفي نتيجة تأثره بكسور وكدمات متفرقة، وشخص آخر مصاب بكسور ونزيف في المخ.

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وشرحت التحريات والمعاينة التي أجرتها أجهزة مباحث القاهرة، أن المتوفي طبيب أمراض نساء وتوليد قام بالقفز من شرفة منزله في الطابق الرابع في مصر القديمة، حيث سقط على الشخص المصاب الذي تصادف مروره في هذا الوقت، وتبين من التحريات التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة، أن المصاب مندوب مبيعات بالغ من العمر 50 عاما ومقيم مصر القديمة واصيب بكسور ونزيف في المخ جراء سقوط الطبيب عليه من أعلى، واستكملت فرق المباحث التحريات في الواقعة.

وبسؤال أسرة الطبيب المتوفي قرروا بأنها يعاني من أزمة نفسية عمرها أكثر من 5 سنوات، ولم يتهموا أحد بالتسبب في وفاته وقرروا قيامه بالقفز من الشرفة وسقوطه على مندوب المبيعات الذي تصادف مروره في الشارع، وتحرر المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

القاهرة طبيب أمراض نساء غرفة عمليات النجدة مندوب مبيعات منطقة مصر القديمة مستشفى القصر العيني مصرع طبيب

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