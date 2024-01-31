اللقطات الأولى لحادث انفجار الغاز بمنزل في الطالبية

حصل صدى البلد على مشاهد من حادث الطالبية الذي هز أركان شارع العروبة في ساعات الصباح الأولى اليوم الأربعاء، وذلك بعد سماع الأهالي دوي انفجار شديد في المنطقة بسبب احدى توصيلات خط غاز باحد المنازل.

انفجار في الطالبية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي بوقوع انفجار مدوي في شارع العروبة بمنطقة الطالبية.

حادث الطالبية

حادث الطالبية

حادث الطالبية

حادث الطالبية

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والحماية المدنية في الجيزة إلى موقع بلاغ الطالبية، وتبين وقوع انهيار جزئي في أحد العقارات، وأشتعال النيران بذات العقار وتهشم سيارتين، كما تبين وقوع عددا من الإصابات جراء الحادث.

وتبين من المعاينة والتحريات الأولية في حادث الطالبية، مصرع طفلتين وإصابة 13 شخصا جراء الحادث، وتم السيطرة على النيران وفصل الكهرباء والغاز عن الشارع لحين استكمال المعاينة واجراء التحقيقات.

وانتقلت قيادات مديرية أمن الجيزة إلى موقع حادث الطالبية برفقة قيادات محافظة الجيزة ورئاسة الحي، فور وقوع الحادث حيث تبين من المعاينة الأولية أن الحادث وقع نتيجة انفجار شديد في أحد طوابق العقار الذي تهشمت أجزاء منه فور وقوع الحادث.